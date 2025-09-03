After quarrel in Kasganj two youths were stabbed in the market one died कासगंज में मामूली झगड़े के बाद सरेबाजार दो युवकों पर चाकूबाजी, एक की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsAfter quarrel in Kasganj two youths were stabbed in the market one died

कासगंज में मामूली झगड़े के बाद सरेबाजार दो युवकों पर चाकूबाजी, एक की मौत

कासगंज में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दो युवकों पर  सरेबाजार चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। उधस, सूचना मिलते ही सीओ व अन्य पुलिस अधिकारी पहुंच गए और जानकारी ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, कासगंजWed, 3 Sep 2025 09:32 PM
यूपी के कासगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मामूली झगड़े में बात इतनी बढ़ी कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दो युवकों पर बुधवार सुबह सरेबाजार चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही सीओ व अन्य पुलिस अधिकारी पहुंच गए और जानकारी ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में सड़क पर शाम को जाम लगा दिया। अधिकारी पहुंच गए हैं।

गांव नवाबगंज नगरिया में पिछले मंगलवार को दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसकी शिकायत एक पक्ष ने चौकी कादरगंज पर की थी। शिकायत की जांच पड़ताल के लिए बुधवार को सुबह पुलिस गांव पहुंची और दूसरे पक्ष के लोगों को तलाश किया, लेकिन वह मौके पर नहीं मिले। जब आरोपियों को अपने घर पुलिस पहुंचने की जानकारी हुई तो वे नवाबगंज नगरिया के पैंठ बाजार में पहुंच गए।

उन्होंने शिकायतकर्ता 40 वर्षीय राजकुमार, 35 वर्षीय टिंकू को घेर लिया और चाकू से हमलाकर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। अचानक बाजार में चाकूबाजी की घटना से अफरातफरी मच गई। दोनों को को घायल अवस्था में गंजडुंडवारा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि टिंकू को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है।

सूचना मिलते ही सीओ/एएसपी संतोष कुमार, कोतवाली प्रभारी भोजराज अवस्थी पुलिस बल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंजडुंडवारा पहुंच गए, यहां उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। पंचनामा के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, परिवारीजन की ओर तहरीर लिखी जा रही थी।

Etah News Kasganj Up News अन्य..
