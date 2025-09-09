After quarrel between children jethani along with her husband killed her devrani बच्चों के झगड़े के बाद खून-खराबा, जेठानी ने पति के साथ मिलकर की देवरानी की हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बच्चों के झगड़े के बाद खून-खराबा, जेठानी ने पति के साथ मिलकर की देवरानी की हत्या

शाहजहांपुर में मामूली बात से नाराज जेठानी ने पति और भाई के साथ मिलकर देवरानी की हत्या कर दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी जेठानी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुरTue, 9 Sep 2025 07:18 PM
यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मामूली बात से नाराज जेठानी ने पति और भाई के साथ मिलकर देवरानी पर हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ चाकू से वार से देवरानी बुरी तरह घायल हो गई। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी जेठानी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

ये घटना बंडा क्षेत्र का है। बाबा चरनदास कॉलोनी के रहने वाले रामरतन ने बताया कि सोमवार शाम को उसकी 23 साल की पत्नी सोनी देवी ने भाई मुकेश के बच्चों को झगड़ा करने पर डांट दिया था। इसे लेकर भाभी नन्ही देवी झगड़ा करने लगी। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ लिया और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। आरोप है कि इस बीच नन्ही देवी ने पति मुकेश और भाई रवि के साथ मिलकर सोनी देवी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। फिर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीट दिया। खून से लथपथ सोनी को आनन-फानन में सीएचसी बंडा ले जाया गया। जहां जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

उधर, मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस मामले में एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि मृतका के पति के तहरीर पर भाई मुकेश, भाभी नन्ही देवी और भाई रवि के विरुद्ध केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। नन्ही देवी को पटनी तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

