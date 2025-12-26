VIDEO: मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद लखनऊ में गमलों की लूट, पौधे उठा ले गए लोग

संक्षेप: पीएम नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे के बाद राजधानी की तस्वीर उस वक्त शर्मनाक हो गई, जब प्रेरणा स्थल कार्यक्रम के लिए की गई भव्य सजावट लोगों की लालच की भेंट चढ़ गई। पीएम के रवाना होते ही सड़कों पर लगाए गए गमले और पौधे उठाकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में 25 दिसंबर यानि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूरे इलाके को भव्य रूप से सजाया गया था। प्रेरणा स्थल से लेकर आसपास के मार्गों तक फूल-पौधों, गमलों और हैंगिंग वॉल के जरिए हरियाली का सुंदर नजारा देखने को मिला। नगर निगम की ओर से स्थल मार्ग, वसंत कुंज रोड और ग्रीन कॉरिडोर पर बड़ी संख्या में छोटे-छोटे गमले लगाए गए थे, ताकि प्रधानमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम को खास बनाया जा सके।

हालांकि, कार्यक्रम समाप्त होने और प्रधानमंत्री के लखनऊ से रवाना होते ही यह सजावट ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। पीएम के जाने के कुछ ही समय बाद आसपास के लोग सजावट के लिए लगाए गए गमलों को उठाकर ले जाने लगे। बाइक सवार, कार से गुजरने वाले लोग और यहां तक कि पैदल चल रहे लोग भी पौधों को अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। देखते ही देखते सड़क किनारे लगाई गई हरियाली उजड़ने लगी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वायरल इस पूरी घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग बिना किसी रोक-टोक के गमले उठाकर ले जा रहे हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।