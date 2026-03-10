Hindustan Hindi News
यूपी के हर गांव तक बस के आदेश के बाद एक और गुड न्यूज, इतनी भर्तियां करेगा परिवहन निगम

Mar 10, 2026 09:53 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को बताया कि इस महीने के अंत से 3060 ड्राइवरों और 3614 कंडक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चालकों परिचालकों की भर्ती से बसों के संचालन में और सुधार होगा।

UP News: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए योगी कैबिनेट ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026’ पर अपनी मुहर लगा दी। इस योजना का असल मकसद प्रदेश के उन गांवो को मुख्य धारा और जिला मुख्यालयों से जोड़ना है जो आजादी के दशकों बाद भी सार्वजनिक परिवहन सेवा से वंचित हैं। यूपी पंचायत चुनावों से पहले गांवों तक बस चलाने की योजना को ग्रामीणों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इसके साथ एक और अच्छी खबर आई है। यह खबर यूपी परिवहन निगम द्वारा बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्तियों से जुड़ा है।

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को परिवहन निगम मुख्यालय के सभागार कक्ष में परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि इस महीने (मार्च-2026) के अंत से 3060 ड्राइवरों (चालकों) और 3614 कंडक्टरों (परिचालकों) की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चालकों परिचालकों की भर्ती से बसों के संचालन में और सुधार होगा। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को बसों के संचालन में सुधार लाने का आदेश दिया।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बसों के संचालन में और आय में कमी की शिकायत पायी जाए, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक/ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। परिवहन मंत्री ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि बजट को शत - प्रतिशत खर्च करें। बसों की खरीद प्रक्रिया को तेज किया जाए। बसों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि प्रदेश की जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके। बैठक में अपरिमेय के संजीव परिवहन श्रीमती अर्चना अग्रवाल,प्रबंध निदेशक परिवहन निगम श्री प्रभु एन सिंह, विशेष सचिव परिवहन श्री केपी सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पहले चरण में इतने गांवों तक दौड़ेगी बस

वहीं, मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक के बाद दयाशंकर सिंह ने ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 12,200 दूर-दराज के गांवों को सीधी बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इन रूटों पर विशेष रूप से 28 सीटर छोटी और मझोली बसें चलाएगी।

छोटी बसों का चयन इसलिए किया गया है ताकि वे गांवों की संकरी सड़कों और रास्तों पर आसानी से मुड़ सकें और आवाजाही कर सकें। इस योजना का सबसे अधिक फायदा उन छात्रों को होगा जो पढ़ाई के लिए गांवों से शहरों को जाते हैं। उनके साथ ही किसानों, मरीजों आदि सभी को बसों की सुविधा का लाभ मिलेगा। खास बात ये भी है कि ये बसें रात के समय संबंधित गांवों में ही रुकेंगी ताकि गांवों के लोगों को सुबह जल्दी बस सेवा मिल सके।

