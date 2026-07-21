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NTA से दावा खारिज होने के बाद पिता के साथ दिल्ली रवाना हुईं आर्या, धरना देंगे पिता-पुत्री

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
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आर्या के पिता पूर्व सैनिक राकेश सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह रात-दिन मेहनत करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय को देखें। एनटीए की मनमानी पर अंकुश लगाएं। उन्होंने कहा कि वे एनटीए कार्यालय जाएंगे। पिता राकेश सिंह ने बताया कि हमने चैनल पर घोषणा कर दी है।

NTA से दावा खारिज होने के बाद पिता के साथ दिल्ली रवाना हुईं आर्या, धरना देंगे पिता-पुत्री

NTA NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 री एग्जाम के परिणाम प्रकरण में छात्रा आर्या सिंह की आपत्ति का सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जवाब दिया था। एनटीए ने कहा कि आर्या की ओएमआर फर्जी है। इसके साथ ही इस तरह की अन्य शिकायतों का जवाब भी एनटीए ने सर्कुलर जारी कर दिया। एनटीए के इस जवाब के बाद आर्या सिंह और उनके पूर्व सैनिक पिता दिल्ली रवाना हो गए हैं। वह एनटीए कार्यालय के बाहर धरना देकर अपना विरोध जताएंगे। अदालत जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब समय से होगा। उनका कहना है कि वे एनटीए के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

कानपुर के हिमालय भवन शताब्दी नगर रतनपुर, पनकी के रहने वाले पूर्व सैनिक राकेश सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह रात-दिन मेहनत करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय को देखें। एनटीए की मनमानी पर अंकुश लगाएं। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि वे एनटीए कार्यालय जाएंगे। पिता राकेश सिंह ने बताया कि हमने चैनल पर घोषणा कर दी है। मैं अपने शहर (कानपुर) में नहीं हूं। बाहर हूं। कहां हैं के सवाल पर कहा कि वे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि बाहर हैं। अदालत जाने की तैयारी है लेकिन सभी विकल्प बंद हो जाने के बाद यह कदम उठाएंगे। एनटीए को यह बताना होगा कि जो ओएमआर उसने भेजी थी, वह किसने बनाई थी। आपत्ति के बाद उसे सही करके किसने भेजा।

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उधर, एनटीए स्पष्ट कर चुका है कि सभी जांच कराई जा चुकी है। 167 अंक वाली ही अंकतालिका सही है। आर्या सिंह का आरोप है कि उनका नीट यूजी 2026 का परिणाम शुक्रवार को घोषित होने के सात घंटों बाद बदल गया। गुरुवार की रात 570 अंक थे लेकिन शुक्रवार सुबह 167 अंक रह गए। आर्या का रोल नंबर 4407215139 है। उसे बुकलेट संख्या 265299587, बुकलेट कोड 70 मिली थी। ओएमआर की शिकायत रजिस्टर्ड मेल से एनटीए को की थी तो हमें सही ओएमआर भेजी गई। पहली ओएमआर में 77 नंबर मिसिंग और 85 क्रम संख्या दो बार थी। शिकायत पर इसे एनटीए ने ही ठीक किया। तब अंक 609 आ रहे थे। परिणाम घोषित हुआ तो गुरुवार रात 570 और फिर शुक्रवार को 167 अंक रह गए। आर्या के पिता राकेश सिंह ने बताया कि उन्हें दोपहर बाद एनटीए से औपचारिक रूप से मेल पर जवाब मिल गया। जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि एनटीए कार्यालय तक जाने की बात कही है। एनटीए को जवाब देना होगा। जवाब लिए बिना नहीं हटेंगे।

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दिल्ली में आंदोलन को लेकर यूपी में अलर्ट

दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन की अनुमति इसके लिए पहले से निर्धारित स्थलों पर ही दी जाए। कानून के दायरे में शांतिपूर्ण ढंग से ही धरना-प्रदर्शन हो। कहीं भी गड़बड़ी करने वालों से पूरी सख्ती से निपटे जाने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूरी सक्रियता बरते जाने और नियमित पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर भी कड़ी निगरानी की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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