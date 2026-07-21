NTA से दावा खारिज होने के बाद पिता के साथ दिल्ली रवाना हुईं आर्या, धरना देंगे पिता-पुत्री

आर्या के पिता पूर्व सैनिक राकेश सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह रात-दिन मेहनत करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय को देखें। एनटीए की मनमानी पर अंकुश लगाएं। उन्होंने कहा कि वे एनटीए कार्यालय जाएंगे। पिता राकेश सिंह ने बताया कि हमने चैनल पर घोषणा कर दी है।

NTA NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 री एग्जाम के परिणाम प्रकरण में छात्रा आर्या सिंह की आपत्ति का सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जवाब दिया था। एनटीए ने कहा कि आर्या की ओएमआर फर्जी है। इसके साथ ही इस तरह की अन्य शिकायतों का जवाब भी एनटीए ने सर्कुलर जारी कर दिया। एनटीए के इस जवाब के बाद आर्या सिंह और उनके पूर्व सैनिक पिता दिल्ली रवाना हो गए हैं। वह एनटीए कार्यालय के बाहर धरना देकर अपना विरोध जताएंगे। अदालत जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब समय से होगा। उनका कहना है कि वे एनटीए के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

कानपुर के हिमालय भवन शताब्दी नगर रतनपुर, पनकी के रहने वाले पूर्व सैनिक राकेश सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह रात-दिन मेहनत करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय को देखें। एनटीए की मनमानी पर अंकुश लगाएं। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि वे एनटीए कार्यालय जाएंगे। पिता राकेश सिंह ने बताया कि हमने चैनल पर घोषणा कर दी है। मैं अपने शहर (कानपुर) में नहीं हूं। बाहर हूं। कहां हैं के सवाल पर कहा कि वे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि बाहर हैं। अदालत जाने की तैयारी है लेकिन सभी विकल्प बंद हो जाने के बाद यह कदम उठाएंगे। एनटीए को यह बताना होगा कि जो ओएमआर उसने भेजी थी, वह किसने बनाई थी। आपत्ति के बाद उसे सही करके किसने भेजा।

उधर, एनटीए स्पष्ट कर चुका है कि सभी जांच कराई जा चुकी है। 167 अंक वाली ही अंकतालिका सही है। आर्या सिंह का आरोप है कि उनका नीट यूजी 2026 का परिणाम शुक्रवार को घोषित होने के सात घंटों बाद बदल गया। गुरुवार की रात 570 अंक थे लेकिन शुक्रवार सुबह 167 अंक रह गए। आर्या का रोल नंबर 4407215139 है। उसे बुकलेट संख्या 265299587, बुकलेट कोड 70 मिली थी। ओएमआर की शिकायत रजिस्टर्ड मेल से एनटीए को की थी तो हमें सही ओएमआर भेजी गई। पहली ओएमआर में 77 नंबर मिसिंग और 85 क्रम संख्या दो बार थी। शिकायत पर इसे एनटीए ने ही ठीक किया। तब अंक 609 आ रहे थे। परिणाम घोषित हुआ तो गुरुवार रात 570 और फिर शुक्रवार को 167 अंक रह गए। आर्या के पिता राकेश सिंह ने बताया कि उन्हें दोपहर बाद एनटीए से औपचारिक रूप से मेल पर जवाब मिल गया। जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि एनटीए कार्यालय तक जाने की बात कही है। एनटीए को जवाब देना होगा। जवाब लिए बिना नहीं हटेंगे।