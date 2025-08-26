After negligence in operation of pregnant woman health department sealed mother child center प्रसूता के ऑपरेशन में लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग ने सील किया अस्पताल और जच्चा-बच्चा केंद्र, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
After negligence in operation of pregnant woman health department sealed mother child center

प्रसूता के ऑपरेशन में लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग ने सील किया अस्पताल और जच्चा-बच्चा केंद्र

स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ के इटौंजा जच्चा-बच्चा केंद्र अस्पताल को सील कर दिया है। प्रसूता के ऑपरेशन में लापरवाही की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। साथ ही नोटिस जारी करते हुए अस्पताल प्रबंधन से दो दिन के भीतर संचालन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 26 Aug 2025 06:52 PM
दरस्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ के इटौंजा अस्पताल और जच्चा-बच्चा केंद्र अस्पताल को सील कर दिया है। प्रसूता के ऑपरेशन में लापरवाही की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। सीएचसी अधीक्षक ने नोटिस जारी करते हुए अस्पताल प्रबंधन से दो दिन के भीतर संचालन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। आदेश के अनुसार जांच पूरी होने तक अस्पताल में रोगियों का उपचार और भर्ती दोनों पर रोक लगा दी गई है।

इटौंजा हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केन्द्र सील कर दिया गया है। सीएचसी अधीक्षक ने नोटिस चस्पा करते हुए दो दिन अस्पताल संचालन के दस्तावेज मांगें हैं। यहां तक कि जांच तक रोगियों के उपचार एवं भर्ती पर रोक लगायी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल की कार्यप्रणाली की विस्तृत जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अस्पताल को पुनः संचालन की अनुमति देने या आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

आशा के कहने पर पति ने बीवी का दूसरे अस्पताल में करवाया प्रसव

दरअसल इटौंजा सीएचसी की आशा के कहने पर पति ने निजी अस्पताल में गर्भवती का ऑपरेशन कर प्रसव कराया। उसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई तो वहां से बिना पति को जानकारी दिए मरीज को दूसरे अस्पताल भिजवा दिया। विरोध करने पर पति और महिला को किसी अन्य अस्पताल ले जाने की बात कहकर भगा दिया। पीड़ित पति अपनी पत्नी को लेकर एक अन्य अस्पताल गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। पीड़ित पति ने निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही से इलाज करने की शिकायत इटौंजा सीएचसी अधीक्षक और स्थानीय थाने पर की है।

सीएचसी में नहीं मिला इलाज

बीकेटी के नरोसा के नोहरी पुरवा निवासी रिंकू के मुताबिक पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर वह उसे लेकर इटौंजा सीएचसी पहुंचा। आरोप है कि सीएचसी पर सही से इलाज नहीं मिला। फिर वहीं तैनात एक आशा के बताने पर वह पत्नी को लेकर माल रोड स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। इस निजी अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव कराया गया। जहां बच्चा स्वस्थ रहा, लेकिन पत्नी की हालत बिगड़ने लगी।

पति रिंकू का आरोप है कि बिना उसकी जानकारी के अस्पताल प्रबंधन ने पत्नी को दूसरे निजी अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसने अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ की तो पहले तो उसे गोलमोल जवाब दिया गया। इस बीच महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। उसने निजी अस्पताल प्रबंधन से बिना बताए भर्ती किए जाने का विरोध जताया। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। वह किसी तरह से दूसरे अस्पताल ले गया, जहां अभी मरीज भर्ती है। इलाज चल रहा है।

