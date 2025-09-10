मेरी मौत के बाद पत्नी को मिले नौकरी, इन 5 पर आरोप लगा फंदे से झूल गया नगर पालिका बाबू

मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि उन्हें 18 महीने से सैलरी नहीं दी गई थी। भाई का कहना है कि इसी वजह से वह परेशान थे। सूचना पर दही थाना पुलिस पहुंची। सुसाइड नोट में ईओ, पालिका अध्यक्ष के पति, जलकल अभियंता और दो अन्य पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यूपी के उन्नाव की नगर पालिका में काम करने वाले बाबू सतीश प्रजापति ने फंदे से लटककर जान दे दी। मंगलवार सुबह छत पर बने कमरे में गमछा के सहारे पंखे से शव लटकता मिला। मौके से मिले मुख्यमंत्री को संबोधित सुसाइड नोट में सतीश ने पालिका के ईओ संजय गौतम, अध्यक्ष पति भानू मिश्र, जलकल अभियंता विवेक वर्मा, सेवानिवृत्त राम समुझ प्रसाद और सुरेंद्र दत्त विश्वकर्मा पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही, इन लोगों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उसने मौत के बाद पत्नी को नौकरी दिए जाने का अनुरोध भी किया है।

उन्नाव के दही थाना क्षेत्र के पीतांबर नगर भाग-दो के रहने वाले सतीश प्रजापति नगर पालिका परिषद के टैक्स विभाग में बाबू थे। मंगलवार सुबह सतीश के नीचे न आने पर परिजन ऊपर पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था। भाई अनूप ने बताया कि कुंडी तोड़कर अंदर पहुंचे तो फंदे से शव लटका मिला। आरोप लगाया कि भाई को 18 माह से वेतन नहीं मिला था। इस वजह से भी परेशान थे। सूचना पर दही थाना पुलिस पहुंची। मौके से मिले सुसाइड नोट में ईओ संजय गौतम, अध्यक्ष पति भानू मिश्र, जलकल अभियंता विवेक वर्मा, सेवानिवृत्त राम समुझ प्रसाद और सुरेंद्र दत्त विश्वकर्मा पर आरोप लगाए गए हैं। थाना प्रभारी अवनीश सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं। पालिका अध्यक्ष पति प्रवीण मिश्रा 'भानू' ने बताया कि आरोप साजिश के तहत लगवाए जा रहे हैं।

भाई बोला-18 महीने से पगार तक नहीं मिली पालिका विभाग के बाबू सतीश ने जान देने से पहले मुख्यमंत्री के नाम सुसाइड नोट लिखा है। इसमें पालिका ईओ और अध्यक्ष पति समेत पांच पर प्रताड़ना का आरेाप लगाते हुए लिखा है कि मैं अपनी मौत का जिम्मेदार इन्हीं लोगों को मानता हूं। अंत में लिखा है कि मेरी मौत के बाद पत्नी को नौकरी दी जाए। वहीं सतीश के भाई अनूप ने आरोप लगाया कि लगभग 18 महीने से पगार तक नहीं मिली है। भाई का टैक्स से एसटीपी विभाग में स्थानांतरण कर दिया गया था। मां और भाभी भी कई बार पालिका कार्यालय में गुहार लगा चुकीं थीं पर किसी ने एक न सुनी।

उधर, सतीश की मौत के बाद मंगलवार दोपहर सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट वायरल होने के बाद पालिका की ओर से भी एक पत्र जारी किया गया। इसमें पालिका की ओर से सतीश पर नौकरी के दौरान की गई मनमानी और कार्रवाई की जानकारी दी गई है। बगैर किसी के हस्ताक्षर के जारी पत्र में बताया गया कि सतीश की नियुक्ति उसके पिता की जगह मृतक आश्रित में 27 जुलाई 2017 को हुई थी। 24 दिसंबर 2019 को स्थायीकरण आदेश हुआ। 30 अप्रैल 2020 का कंट्रोल रूम में कोरोना में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर वेतन रुका। 30 दिसंबर 2020 को कोरोना वायरस की ड्यूटी में उपस्थित नहीं हुआ। 28 जनवरी 2021 को वेतन जारी हुआ।

24 अगस्त 2022 को बीएलओ ड्यूटी न करने, 5 सितंबर 2023 को एक वेतन वृद्धि अस्थाई रूप से रोकी गई, 23 सितंबर 2022 को भवन स्वामियों से नामान्तरण/स्वकर पत्रावलियां का शुल्क प्राप्त कर रसीद न दिए जाने पर निलंबन, 21 जून 2024 को नामांतरण शुल्क प्राप्त करने के बाद जमा न करने पर स्पष्टीकरण देने तक वेतन रोका गया। 2 सितंबर 2024 को नामांतकरण शुल्क को न जमा करने को गबन मानते हुए सेवा समाप्ति पर विचार किए जाने के लिए नोटिस जारी की गई थी। फिर 31 जनवरी को एसटीपी पर ड्यूटी लगाई गई। इस दरम्यिान कई महीने वेतन नहीं मिला। दो माह का वेतन 31 जुलाई को बहाल किया गया।

पोस्टमार्टम में हैंगिग से मौत होने की पुष्टि पालिका कर्मी की मौत के बाद पुलिस ने डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पैनल में जिला अस्पताल के डॉक्टर फैसल जुबैर व निरुपम राय मौजूद रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिग से मौत होने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है।

विधायक ने परिजनों को बंधाया ढांढस मौत की खबर मिलने पर सदर विधायक पंकज गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जहां उन्होंने परिजनों को ढ़ांढ़स बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी।