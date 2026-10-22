मुस्कान ओर रविता के बाद अब प्रीति को कोर्ट ने दी कड़ी सजा, जेल में पूरी उम्र रहेगी पति की कातिल बीवी
यूपी में नीले ड्रम वाली मुस्कान ओर सांप कांड वाली रविता के बाद अब पति की कातिल बीवी प्रीति शर्मा को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है। कोर्ट ने प्रीति शर्मा और उसके प्रेमी योगेश को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यूपी के नीले ड्रम कांड वाली मुस्कान और सांप कांड वाली रविता को फांसी की सजा मिलने के बाद एक और पति की कातिल बीवी प्रीति शर्मा को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। बुलंदशहर में एडीजे कोर्ट ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी प्रीति शर्मा और उसके प्रेमी योगेश को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पति की कातिल बीवी और उसका प्रेमी पूरी उम्र जेल में रहेंगे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि नरौरा के मोहल्ला उमेशपुरी निवासी राजकुमार की पत्नी प्रीति के योगेश पुत्र होडल सिंह निवासी नौजलपुर थाना रामघाट के साथ अवैध संबंध थे। योगेश अक्सर राजकुमार के घर आता-जाता था। करीब एक साल से वहीं रहने लगा था। इसको लेकर राजकुमार और योगेश के बीच विवाद होता था।
लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से हमला कर मारा था
10 फरवरी 2019 की रात योगेश, प्रीति और उनके साथी बब्बीलाल ने राजकुमार पर लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट राजकुमार की मां सुशीला शर्मा पत्नी बैनी शंकर ने दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र अनूपशहर एडीजे न्यायालय में दाखिल किया था।
पति ने कराया था डीएनए टेस्ट
मुकदमे की सुनवाई के दौरान डीएनए रिपोर्ट भी अहम साक्ष्य बनी। राजकुमार को शक था कि पत्नी से जन्मा पुत्र उसका नहीं है। इसको लेकर उसने अपना और पुत्र का डीएनए परीक्षण कराया था। जिसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई थी। इसके बाद से पति-पत्नी के बीच विवाद और बढ़ गया था। एडीजे राजेश कुमार तृतीय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रीति और योगेश को हत्या का दोषी मानकर दोनों को सश्रम आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
मुस्कान समेत चार को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है
आपको बता दें कि इससे पहले मेरठ की नीला ड्रम कांड यानी सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने मुस्कान केस को विरलतम मानते हुए सजा सुनाई थी। मुस्कान और साहिल अभी जेल में हैं। वहीं मेरठ में ही सांप कांड यानी अमित हत्याकांड में रविता और अमरदीप को भी कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। रविता और अमरदीप भी अभी जेल हैं। चारों दोषी सजा के खिलाफ करने की कोशिश में लगे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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