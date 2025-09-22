मुंहनोचवा और चोटिकटवा के बाद अब गांव-गांव ड्रोन चोर का शोर, ईस्ट से वेस्ट तक दहशत

प्रयागराज जिले के ग्रामीण इलाकों में मुंहनोचवा और चोटिकटवा जैसी पुरानी अफवाहों के बाद अब “ड्रोन चोर” की दहशत फैली हुई है। हाल के दिनों में आसमान में दिखी झिलमिलाती रोशनी को लोग चोरी के लिए रेकी करने वाला ड्रोन मानकर खौफजदा हैं।

प्रयागराज जिले के ग्रामीण इलाकों में मुंहनोचवा और चोटिकटवा जैसी पुरानी अफवाहों के बाद अब “ड्रोन चोर” की दहशत फैली हुई है। हाल के दिनों में आसमान में दिखी झिलमिलाती रोशनी को लोग चोरी के लिए रेकी करने वाला ड्रोन मानकर खौफजदा हैं। कई स्थानों पर संदिग्ध चोर समझकर ग्रामीणों ने राहगीरों और अनजान लोगों को पीट डाला। रातभर गांवों में चोर-चोर की आवाजें गूंज रही हैं और लोग अनजान क्षेत्रों में जाने से कतराने लगे हैं। पुलिस लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है।

ड्रोन से रेकी कर चोरी के शक में मऊआइमा के हरखपुर में गोरखपुर निवासी रवींद्र कुमार को 17 सितंबर को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया। 18 सितंबर को मऊआइमा कस्बे के मुस्तफाबाद निवासी ओमप्रकाश को कटरा दयाराम गांव में चोरी की अफवाह के चलते ग्रामीणों ने घेरकर पीटा। मामले में पुलिस ने एक दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उसी दिन मऊआइमा के चकश्याम निवासी शिवराज गुप्ता को भी पनपट्टी चौराहे पर पीटा गया था। शिवराज ने भी मऊआइमा थाने में शिकायती पत्र दिया। इस दौरान लगातार घटनाओं से हलाकान हो रही पुलिस ने कई गांवों में जागरूकता कार्यक्रम किए।

18 सितंबर को मऊआइमा थाने में भी प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर पुलिस अधिकारियों ने ऐसे मामलों में मारपीट से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इसके बावजूद 19 सितंबर को मऊआइमा के तिलई बाजार समेत कई गांवों में चोर का शोर सुनकर पुलिस रात-भर यहां वहां दौड़ती रही और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया।