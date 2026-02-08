तीन दिन से साधना में हूं, MLA ब्रजभूषण राजपूत के बाद अब उनके पिता चर्चा में; जानें क्यों?

संक्षेप: विधायक बृजभूषण राजपूत के बयानों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश संगठन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस की जानकारी मिलने के बाद विधायक के पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने बेटे के बयान पर पार्टी हाईकमान से क्षमा याचना की गुहार लगाई है। हालांकि विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही के आरोप लगा जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह का काफिला रोकने वाले चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत के पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत अब सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल वह कभी अपने विधायक बेटे को फटकारते हैं तो कभी क्षमा याचना की बात करते हैं। रविवार को एक और पोस्ट वायरल हुई। इसमें गंगाचरण राजपूत ने लिखा..मैं महादेव की शरण में हूं, कोई फोन न करें। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है।

विधायक बृजभूषण राजपूत के बयानों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश संगठन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस की जानकारी मिलते ही विधायक के पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने बेटे के बयान पर पार्टी हाईकमान से क्षमा याचना की गुहार लगाई है। हालांकि विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के अनुसार, गंगाचरण ने तीन दिनों तक महादेव की शरण में जाने की बात कही है।

उन्होंने लिखा कि वह साधना के लिए भगवान लोधेश्वर भोलेनाथ महादेव की शरण में हैं.. उन्हें कोई फोन न करे। पूर्व सांसद की यह पोस्ट वायरल होते ही समर्थकों और विपक्षियों ने अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने इसे राजनीतिक हथकंडा बताया तो किसी ने सस्ती लोकप्रियता।