after mla brijbhushan rajput now his father gangacharan rajput is in the news said i have been in meditation for three d
तीन दिन से साधना में हूं, MLA ब्रजभूषण राजपूत के बाद अब उनके पिता चर्चा में; जानें क्यों?

तीन दिन से साधना में हूं, MLA ब्रजभूषण राजपूत के बाद अब उनके पिता चर्चा में; जानें क्यों?

संक्षेप:

विधायक बृजभूषण राजपूत के बयानों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश संगठन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस की जानकारी मिलने के बाद विधायक के पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने बेटे के बयान पर पार्टी हाईकमान से क्षमा याचना की गुहार लगाई है। हालांकि विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Feb 08, 2026 11:05 pm IST
जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही के आरोप लगा जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह का काफिला रोकने वाले चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत के पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत अब सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल वह कभी अपने विधायक बेटे को फटकारते हैं तो कभी क्षमा याचना की बात करते हैं। रविवार को एक और पोस्ट वायरल हुई। इसमें गंगाचरण राजपूत ने लिखा..मैं महादेव की शरण में हूं, कोई फोन न करें। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है।

विधायक बृजभूषण राजपूत के बयानों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश संगठन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस की जानकारी मिलते ही विधायक के पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने बेटे के बयान पर पार्टी हाईकमान से क्षमा याचना की गुहार लगाई है। हालांकि विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के अनुसार, गंगाचरण ने तीन दिनों तक महादेव की शरण में जाने की बात कही है।

ये भी पढ़ें:स्वतंत्र देव से नोकझोंक के बाद भड़के बृजभूषण, बोले- लखनऊ में करेंगे घेराव

उन्होंने लिखा कि वह साधना के लिए भगवान लोधेश्वर भोलेनाथ महादेव की शरण में हैं.. उन्हें कोई फोन न करे। पूर्व सांसद की यह पोस्ट वायरल होते ही समर्थकों और विपक्षियों ने अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने इसे राजनीतिक हथकंडा बताया तो किसी ने सस्ती लोकप्रियता।

ये भी पढ़ें:स्वतंत्र देव को BJP MLA ने घेरा तो अखिलेश ने ली चुटकी, बोले-डिब्बे भी टकरा रहे

यदि बेटे ने कुछ गलत किया तो...

वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सांसद गंगा चरण ने यह भी कहा है कि यदि उनके बेटे ने कुछ गलत कहा है तो वह मुख्यमंत्री के पैरों पर सिर रखकर माफी मांगेगा। उन्होंने कहा कि बेटे की मंशा मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की नहीं थी। पूर्व सांसद ने बेटे बृजभूषण के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण राजपूत बीजेपी के लिए ही जीता और मारता है।

