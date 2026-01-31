Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter marriage wife became unfaithful and was planning marry her lover her husband then subjected her brutal death
शादी के बाद बेवफा हुई पत्नी, प्रेमी संग शादी करने का बना रही थी प्लान, पति ने दी दर्दनाक मौत

शादी के बाद बेवफा हुई पत्नी, प्रेमी संग शादी करने का बना रही थी प्लान, पति ने दी दर्दनाक मौत

संक्षेप:

लखीमपुर खीरी में सनसनीखेज का मामला सामने आया है। शादी के बाद पत्नी बेवफाई हुई तो पति ने उसे दर्दनाक मौत दे दी। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति मौके से भाग निकला।

Jan 31, 2026 08:01 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के लखीमपुर खीरी में सनसनीखेज का मामला सामने आया है। शादी के बाद पत्नी बेवफाई हुई तो पति ने उसे दर्दनाक मौत दे दी। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति मौके से भाग निकला। दिनदहाड़े हुई वारदात से कालोनी में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। शहर की गढ़ी रोड कांशीराम कालोनी निवासी सोमनाथ ने अपनी 30 वर्षीय बेटी खुशबू की शादी कालोनी में ही रहने वाले अंशुल श्रीवास्तव के साथ की थी। पति को अपनी पत्नी पर शक था। इसको लेकर आए दिन विवाद होता था। कुछ दिन पहले भी पति पत्नी में विवाद हुआ था। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तीन-चार दिन पहले पति की खबर मिली थी कि पत्नी अपने प्रेमी संग शादी करने का प्लान बना रही है। इसके बाद पति भी ससुराल पहुंच गया। बताया जाता है कि शनिवार की दोपहर अंशुल घर पर था और फिर विवाद होने लगा। बताते हैं कि अचानक अंशुल अपना आपा खो बैठा और चाकू से पत्नी की गर्दन पर वार किया और हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर जब तक लोग मौके पर आए वह वहां से भाग निकला। सूचना पाकर सीओ और कोतवाल मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जल्द ही उसे जेल भेजा जाएगा। इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की मां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के पीछे अवैध सबंधों की बात सामने आई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

ये भी पढ़ें:पंचायत चुनाव का ठिकाना नहीं, खून-खराबा शुरू, प्रधान की सास की गोली मारकर हत्या

टूटकर गले में धंस गया चाकू, पत्नी ने तड़प तड़प का तोड़ा दम

शहर की गढ़ी रोड कांशीराम कालोनी निवासी सोमनाथ ने अपनी 30 वर्षीय बेटी खुशबू की शादी कालोनी में ही रहने वाले अंशुल श्रीवास्तव के साथ की थी। खुशबू की ससुराल और मायका कांशीराम कालोनी की बिल्डिंग में ऊपर नीचे था। शादी बाद उसको दो बच्चे हुए। पति अंशुल रोडवेज में कंडक्टर था। बताया जाता है कि इसी बीच खुशबू की एक लड़के से दोस्ती हो गई। इसकी जानकारी जब पति को हुई तो उनका रिश्ता खराब होने लगा। विवाद में उनके बीच मारपीट भी होती थी। अभी तीन चार दिन पहले पति को पता चला कि उसकी पत्नी प्रेमी के साथ शादी करने वाली है। इसको लेकर उनका विवाद हुआ। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। शनिवार की सुबह आरोपी ससुराल पहुंचा। घर के लोग छत पर थे। वह चाकू लेकर गया था। बताया जाता है कि जब पत्नी ने साथ जाने से मना कर दिया तो उसने चाकू से हमला कर दिया। पति ने चाकू से कई प्रहार किए। चाकू टूटकर गर्दन में भी धंस गया। हमले में पति पर भी खून के छीट आई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Premi-premika Lover-girlfriend Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |