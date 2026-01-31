शादी के बाद बेवफा हुई पत्नी, प्रेमी संग शादी करने का बना रही थी प्लान, पति ने दी दर्दनाक मौत

संक्षेप: लखीमपुर खीरी में सनसनीखेज का मामला सामने आया है। शादी के बाद पत्नी बेवफाई हुई तो पति ने उसे दर्दनाक मौत दे दी। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति मौके से भाग निकला।

यूपी के लखीमपुर खीरी में सनसनीखेज का मामला सामने आया है। शादी के बाद पत्नी बेवफाई हुई तो पति ने उसे दर्दनाक मौत दे दी। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति मौके से भाग निकला। दिनदहाड़े हुई वारदात से कालोनी में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। शहर की गढ़ी रोड कांशीराम कालोनी निवासी सोमनाथ ने अपनी 30 वर्षीय बेटी खुशबू की शादी कालोनी में ही रहने वाले अंशुल श्रीवास्तव के साथ की थी। पति को अपनी पत्नी पर शक था। इसको लेकर आए दिन विवाद होता था। कुछ दिन पहले भी पति पत्नी में विवाद हुआ था। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई।

तीन-चार दिन पहले पति की खबर मिली थी कि पत्नी अपने प्रेमी संग शादी करने का प्लान बना रही है। इसके बाद पति भी ससुराल पहुंच गया। बताया जाता है कि शनिवार की दोपहर अंशुल घर पर था और फिर विवाद होने लगा। बताते हैं कि अचानक अंशुल अपना आपा खो बैठा और चाकू से पत्नी की गर्दन पर वार किया और हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर जब तक लोग मौके पर आए वह वहां से भाग निकला। सूचना पाकर सीओ और कोतवाल मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जल्द ही उसे जेल भेजा जाएगा। इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की मां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के पीछे अवैध सबंधों की बात सामने आई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।