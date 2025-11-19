सात फेरे लेने के बाद दुल्हन ने किया कांड, दूल्हे को चकमा देकर हुई फरार; वर पक्ष ने ससुराल में ही डाला डेरा

संक्षेप: बाराबंकी में दूल्हे के साथ सात फेरे लेने के बाद युवती मायके से भाग निकली। इसकी जानकारी होने पर बाराती मायूस होकर लौट गए। लेकिन दूल्हा विदाई कराने पर अड़ा रहा। पूरे दिन चली पंचायत में भी कोई हल नहीं निकला।

यूपी के बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दूल्हे के साथ सात फेरे लेने के बाद युवती मायके से भाग निकली। इसकी जानकारी होने के बाद बाराती मायूस होकर लौट गए लेकिन दूल्हा विदाई कराने पर अड़ा रहा। पूरे दिन चली पंचायत में भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद वर पक्ष शादी में हुए खर्च देने के लिए देर शाम तक लड़की पक्ष पर दबाव बनाने में जुटा रहा। मामला नगर कोतवाली के बंकी कस्बा का है।

बंकी कस्बा के एक मोहल्ले के निवासी एक व्यक्ति की बेटी का शादी घुंघटेर थाना क्षेत्र के एक गांव के सुशील गौतम से तय हुई थी। मंगलवार को बारात वधू पक्ष के दरवाजे पहुंची, हंसी खुशी भरे माहौल के बीच विवाह की सारी रस्में पूरी हुईं। शादी के बाद दूल्हा जीवन संगिनी को सुबह साथ लेकर निकलने के ख्वाब बुन रहा था पर बुधवार की सुबह जो हुआ उसकी कल्पना वर पक्ष के लोग सपने में भी नहीं की थी।

बुधवार की सुबह विदाई का समय करीब आया तो वर पक्ष दुल्हन का इंतजार करने लगा लेकिन यह पता लगते ही कि दुल्हन घर में है ही नहीं, वर पक्ष में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए और क्या किया जाए। कमोबेश यही हाल लड़की पक्ष का हो गया। काफी तलाश के बावजूद दुल्हन का कुछ पता नहीं लगा तो लड़की पक्ष के लोग वर पक्ष को पूरी जानकारी दी। जिस पर वर पक्ष आग बबूला हो गया।