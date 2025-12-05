लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी में इंडिगो की 91 फ्लाइटें रद्द, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

संक्षेप: एयरबस में तकनीकी खामी का असर शुक्रवार को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी देखने को मिला। तकनीकी खामी के चलते लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर के बाद अब अयोध्या में भी इंडिगो की फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है।

इंडिगो संकट के बीच शुक्रवार को भी सैकड़ों फ्लाइट रद्द रहीं। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में इंडिगो की 91 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। उड़ाने रद्द होने के चलते यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं कई जगहों पर यात्रियों की एयरलाइंस कर्मियों के साथ नोकझोक भी हुई। लखनऊ की बात करें तो यहां लखनऊ आने-जाने वाली कुल 42 फ्लाइटें शुक्रवार को निरस्त कर दी गईं। इनमें 23 का प्रस्थान लखनऊ से होना था। इनमें अधिक उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस की थीं। फ्लाइटें निरस्त होने के कारण अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार हंगामे की स्थिति पर सीआईएसएफ और बाहर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी तरह अयोध्या में पांच उड़ाने रद्द कर दी गईं। जिसके एयरपोर्ट पर 800 यात्री परेशान होते रहे। यही सभी यात्री अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आए थे, जिन्हें शुक्रवार अयोध्या से वापस जाना था, लेकिन फ्लाइट रद्द होने के कारण सभी एयरपोर्ट पर ही फंस रह गए। वाराणसी का आलम भी लगभग ऐसा ही रहा है। 42 फ्लाइटें रद्द होने के कारण बाबतपुर एयरपोर्ट पर भारी संख्या में यात्री फंसे रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लखनऊ से अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई समेत कई उड़ानें कैंसिल लखनऊ से अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जाने वाली कई उड़ानें निरस्त कर दी गईं। वहीं दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से लखनऊ आने वाली उड़ानें भी रद्द कर दी गईं। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें पहले से कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, जिससे वे पूरी तरह असहाय स्थिति में फंस गए। यात्री गौरव सिंह ने बताया कि उनके पिता की फ्लाइट इसी तरह निरस्त हुई थी और उन्हें पूरी रात एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा था। ईशा सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी मां बीती शाम से एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं और स्टाफ का व्यवहार भी बेहद खराब रहा। विशाल बागवे ने बिना सूचना फ्लाइट रद्द होने पर घोर लापरवाही बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रदीप यादव ने कहा कि वह पुणे से लखनऊ एसएससी परीक्षा देने आ रहे थे, लेकिन फ्लाइट निरस्त होने से वह परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके और उनका साल बर्बाद हो गया। यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रशासन और डीजीसीए से मामले में हस्तक्षेप कर एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब मौसम सामान्य था, तो इतनी बड़ी संख्या में उड़ानें क्यों रद्द हुईं और यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई।

पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाईं लखनऊ के सराय माली खां में प्रेरणा का मायका है। वह अपने पति के साथ गुजरात में हैं। उनके पति सेना में हैं। दो दिन पहले पिता की मौत के बाद वह गुजरात से आ रही थीं। गुरुवार को फ्लाइट निरस्त होने के बाद शुक्रवार को भेजे जाने का वादा किया गया। शुक्रवार को भी फ्लाइट निरस्त हो गई। वह दो दिन से एयरपोर्ट के चक्कर काट रही हैं। डालीगंज निवासी आशीष अग्रवाल ने बताया कि उनकी भतीजी संचिता अग्रवाल को बेंगलुरु से गाजियाबाद अपने देवर की शादी में आना था। पांच दिसंबर की इंडिगो फ्लाइट का टिकट भी रिजर्व कराया था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से वह नहीं आ पाईं। डॉ. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉ. दीपक सिंह ने बताया कि मैं अबुधाबी में वर्ल्ड कांग्रेस में भाषण देने के बाद एयरपोर्ट पर ही रुक गया। 14 घंटे की देरी हो गई। इंडिगो का टिकट रद्द करके एयर इंडिया एक्सप्रेस में बुक करने की कोशिश की। उसकी कीमत 88 हजार थी, जो आमतौर पर 13-14 हजार होती है। हर जगह घोर अराजकता है। अगर यह किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल ने किया होता, तो उसे अब तक राक्षस करार दे दिया गया होता। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर बैठा हूं और कुछ पता नहीं है कि लखनऊ के लिए फ्लाइट 6ई 6522 कब आएगी। प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है और इंडिगो कोई बात नहीं बता रहा है।

अयोध्या में पांच उड़ाने रद्द होने से 800 यात्री परेशान एयरबस में तकनीकी खामी का असर शुक्रवार को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी देखने को मिला। अयोध्या में पांच उड़ाने रद्द कर दी गईं। इंडिगो फ्लाइट से यात्रा करने वाले 800 से अधिक यात्री पूरे दिन परेशान रहे। यात्रियों में उड़ाने रद होने के चलते दिन भर बेचैनी देखी गई। सभी ने एयरपोर्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इनमें ज्यादातर राममंदिर दर्शन के लिए अयोध्या आए श्रद्धालु रहे। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को किसी तरह से समझा बुझाकर किसी तरह से शांत कराया। इंडिगो ने सभी यात्रियों का पूरा किराया वापस कर दिया। एक दिन पहले अयोध्या दर्शन करने आए ज्यादातर यात्री जब सुबह एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें अपनी उड़ाने विलंब से चलने की खबर मिली। सबसे पहली फ्लाइट साढे 11 बजे बैंगलौर की रही। इंडिगो की इस उड़ान के रद होने के साथ ही यात्रियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उधर एयरपोर्ट प्रशासन ने विश्वव्यापी हो चुकी इस समस्या का अंदाजा पहले से ही लगाते हुए यात्रियों के लिए अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था करा रखी थी।

एयरपोर्ट पर यात्रियों के फ्री खाने पीने का इंतजाम किया गया। इसके बाद एक एक करके इंडिगो की मुंबई, दिल्ली, हैदाराबाद, व अहमदाबाद की उड़ाने भी रद्द हो गई। इन विमानों से यात्रा करने वाले 800 से अधिक यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ठीक ठाक शोरगुल मचाने लगे। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से किसी तरह से उन्हें समझाने बुझाने का काम लगातार किया जाता रहा। अतिरिक्त स्टाफ की मदद से यात्रियों की सुविधा के अनुसार उनकी अगली उड़ान, बाहर जाने के लिए अतिरिक्त कार्ट की व्यवस्था की गई। उनके वापसी के लिए बस ट्रेन की टिकटें बुक कराने में उनकी मदद की गई। एयरपोर्ट से भी दूसरी विमानों की टिकटों की व्यवस्था की गई। मेडिकल सेवाओं की जिन्हें जरूरत थी उसकी व्यवस्था भी की गई। इंडिगो की आखिरी उड़ान दिल्ली की दोपहर दो बजे की थी उसे भी रद की गई। महर्षि वाल्मीकि अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा निदेशक धीरेंद्र सिंह का कहना है कि यात्रियों का फुल रिफंड कराया गया, उनकी वापसी के लिए उनकी सुविधानुसार व्यवस्थाएं की गईं। जब तक यात्री एयरपोर्ट पर थे उनके खाने पीने बैठने की व्यवस्था की गई। बाहर जाने के लिए उन्हें कार्ट की सुविधा दी गई। एयरपोर्ट के बाहर भी पूरी व्यवस्था दी गई।

वाराणसी में इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द, यात्रियों का हंगामा तकनीकी दिक्कत और पायलट तथा क्रू स्टाफ के कार्य बहिष्कार से शुक्रवार को वाराणसी आने और जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की सभी 44 उड़ानें रद्द रहीं। इससे आठ हजार से ज्यादा यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सुबह महानगरों को जाने के लिए पहुंचे यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। एयरलाइंस के अफसरों और सीआईएसएफ के अधिकारियों ने यात्रियों को काफी समझाया लेकिन वे अड़े थे कि किसी भी तरह से उन्हें गंतव्य को भेजा जाए। काफी देर बाद उन्हें शांत किया गया।