लव मैरिज के बाद भी पति की जगह प्रेमी के साथ बनाती रही संबंध, मिला धोखा तो…

संक्षेप: लव मैरिज करने के बाद भी पति को धोखा देकर प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाने वाली विवाहिता के साथ खेल हो गया। प्रेमी ने संबंध बनाने के लिए मकान का एग्रिमेंट विवाहिता के नाम पर कराया लेकिन बैनामा अपने नाम करा लिया। इसकी जानकारी होते ही विवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी है।

यूपी में सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में लव मैरिज करने वाली विवाहिता ने मकान के लालच में पति की जगह प्रेमी के साथ संबंध बनाती रही। प्रेमी ने मकान का सट्टा विवाहिता के नाम कराया था लेकिन बैनामा अपने नाम करा लिया। इस धोखेबाजी का पता चलते ही विवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी। विवाहिता के पति ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उसने प्रेमी पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास की बात कह रही है।

चिलकाना रोड स्थित एक मोहल्ले में रहने वाले विवाहिता के पति के अनुसार उसकी लव मैरिज नौ वर्ष पहले हुई थी। पति ने बताया कि कांशीराम कॉलोनी दिल्ली रोड निवासी गोवर्धन का उनके घर आना-जाना था। इसी दौरान युवक का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गया। जिस मकान में दंपति रहता था उसका एग्रीमेंट युवक ने विवाहिता के नाम पर कराया था। बाद में गोवर्धन ने धोखे से मकान का बैनामा अपने नाम करा लिया। इस बात का पता चलते ही विवाहिता गहरे सदमे में थी और दोनों के बीच इसे लेकर कई बार विवाद भी हुआ।

19 अक्टूबर की शाम मानसिक रूप से आहत और निराश विवाहिता ने जहर खा लिया। परिजनों ने उसे तुरंत दिल्ली रोड स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत के कारण सोमवार रात उसकी मौत हो गई। पति ने बताया कि उनकी पत्नी गोवर्धन की बेवफाई और धोखे से बेहद दुखी थी। इसके कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया।