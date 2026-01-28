लखपति के बाद अब करोड़पति दीदी योजना की तैयारी, डिप्टी सीएम केशव ने सभी CDO संग की बैठक

संक्षेप: यूपी में लखपति के बाद अब करोड़पति दीदी योजना की तैयारी है। लखपति दीदी' योजना की सफलता के बाद अब राज्य सरकार ने 'करोड़पति दीदी' योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी सीडीओ के साथ बैठक की है।

योगी सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को नई दिशा देने जा रही है। 'लखपति दीदी' योजना की सफलता के बाद अब राज्य सरकार ने 'करोड़पति दीदी' योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है। योजना के तहत हर जिले में कम से कम 100 महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के उत्पादों की विशेष ब्रांडिंग कर उन्हें राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।उप मुख्यमंत्री ने बुधवार को योजना भवन में प्रदेश भर के मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) के साथ बैठक की।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल स्वरोजगार तक सीमित न रखकर उन्हें सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। सरकार का लक्ष्य पहले चरण में एक करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना है। इसके बाद प्रशक्षिण, बाजार उपलब्धता, वित्तीय सहायता और ब्रांडिंग के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाकर 'करोड़पति दीदी' के रूप में विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं पहले से ही सक्षम हैं और उनके उत्पादों में व्यापक संभावनाएं हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ हुए समझौतों का लाभ उठाते हुए भवष्यि में उत्तर प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को यूरोप के बाजारों तक पहुंचाया जाएगा।

इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भारत के लिए यूरोप के बाजार और खुलेंगे, तब उत्तर प्रदेश की दीदियों के उत्पाद वहां अपनी पहचान बनाएंगे। अधिकारियों से कहा गया है कि वे ऐसे उत्पादों को चिह्नित करें, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है।

खुलेंगी स्थानीय व्यंजनों की विशेष कैंटीन केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इसके साथ ही 'एक जिला-एक व्यंजन' योजना के तहत विशेष कैंटीन स्थापित की जाएंगी। इनमें स्थानीय व्यंजनों को प्रमुखता से बेचा जाएगा। स्थानीय व्यंजनों को बाजार मिलेगा और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बैठक में अधिकारियों को एक उत्पाद, एक व्यंजन योजना को पूरी निष्ठा से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 826 विकास खंडों में सौर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। साथ ही ई-रक्शिा चलाने वाली महिलाओं के लिए चार्जिंग स्टेशन और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि महिलाएं आत्मनर्भिर बन सकें और उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो।