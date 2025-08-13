After Kushinagar stray dogs mauled a woman to death in Lakhimpur कुशीनगर के बाद लखीमपुर में भी आवारा कुत्तों का हमला, महिला की नोचकर मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsAfter Kushinagar stray dogs mauled a woman to death in Lakhimpur

कुशीनगर के बाद लखीमपुर में भी आवारा कुत्तों का हमला, महिला की नोचकर मार डाला

यूपी में आए दिन कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। कुशीनगर के बाद अब लखीमपुर से मामला सामने आया है। जहां कुत्तों ने 45 वर्षीय महिला पर हमला बोल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, लखीमपुर खीरीWed, 13 Aug 2025 09:33 PM
कुशीनगर के बाद लखीमपुर में भी आवारा कुत्तों का हमला, महिला की नोचकर मार डाला

यूपी में आए दिन कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। जहां मंगलवार को कुशीनगर में एक युवती को नोचकर मार डाला। वहीं, बुधवार को लखीमपुर खीरी में 45 वर्षीय महिला पर हमला बोल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं, लगातार कुत्तों के हमलों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।

लखीमपुर के मितौली थाना क्षेत्र के पियरा गांव में बुधवार को घर से निकली महिला को आवारा कुत्तों के झुंड ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। कुत्तों से घिरी महिला चीखती रही लेकिन खूंखार कुत्तों ने उसकी गर्दन दबोचे रखी। घायल महिला को परिजन किसी तरह बचाकर घर लाए लेकिन उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। महिला की कुछ देर बाद ही मौत हो गई।

45 वर्षीय केसरजहां उर्फ रेशमा बुधवार सुबह घर में किसी को बताए बिना सड़क की ओर चली गई। वहीं, पास में ही कुत्तों का झुंड एक मरे हुए पशु को नोच रहा था। कुत्तों ने अचानक रेशमा को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। हमलावर कुत्तों ने महिला की गर्दन को दांतों से काट लिया। रेशमा की चीख सुनकर लोग जब तक दौड़े, कुत्ते उसे गंभीर रूप से घायल कर चुके थे। घायल महिला को परिजन उठाकर घर ले गए, जहां कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी। मितौली थाना प्रभारी शिवाजी दुबे ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो जांच कराई जाएगी।

कुशीनगर में अर्धविक्षिप्त युवती को कुत्तों ने नोच कर मार डाला

उधर, कुशीनगर में मंगलवार को खूंखार कुत्तों ने एक अर्धविक्षिप्त युवती को नोच कर मार डाला। ग्रामीणों की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। कुत्ते युवती के शव को नोच रहे थे। पुलिस ने कुत्तों को भगा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

