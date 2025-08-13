कुशीनगर के बाद लखीमपुर में भी आवारा कुत्तों का हमला, महिला की नोचकर मार डाला

यूपी में आए दिन कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। कुशीनगर के बाद अब लखीमपुर से मामला सामने आया है। जहां कुत्तों ने 45 वर्षीय महिला पर हमला बोल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

यूपी में आए दिन कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। जहां मंगलवार को कुशीनगर में एक युवती को नोचकर मार डाला। वहीं, बुधवार को लखीमपुर खीरी में 45 वर्षीय महिला पर हमला बोल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं, लगातार कुत्तों के हमलों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।

लखीमपुर के मितौली थाना क्षेत्र के पियरा गांव में बुधवार को घर से निकली महिला को आवारा कुत्तों के झुंड ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। कुत्तों से घिरी महिला चीखती रही लेकिन खूंखार कुत्तों ने उसकी गर्दन दबोचे रखी। घायल महिला को परिजन किसी तरह बचाकर घर लाए लेकिन उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। महिला की कुछ देर बाद ही मौत हो गई।

45 वर्षीय केसरजहां उर्फ रेशमा बुधवार सुबह घर में किसी को बताए बिना सड़क की ओर चली गई। वहीं, पास में ही कुत्तों का झुंड एक मरे हुए पशु को नोच रहा था। कुत्तों ने अचानक रेशमा को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। हमलावर कुत्तों ने महिला की गर्दन को दांतों से काट लिया। रेशमा की चीख सुनकर लोग जब तक दौड़े, कुत्ते उसे गंभीर रूप से घायल कर चुके थे। घायल महिला को परिजन उठाकर घर ले गए, जहां कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी। मितौली थाना प्रभारी शिवाजी दुबे ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो जांच कराई जाएगी।