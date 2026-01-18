तीसरी पत्नी को मारकर 10 दिन घर में जलाता रहा लाश, टैक्सी बुक कर रखा नीला बॉक्स; फिर…

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsafter killing his third wife he burned her body in the house for 10 days booked a taxi and kept it in a blue box then
Jan 18, 2026 06:44 pm ISTAjay Singh संवाददाता, झांसी
उत्तर प्रदेश के झांसी में दिल-दहलाने वाला मामला सामने आया है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मनगर कॉलोनी में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने अपनी तीसरी पत्नी 10 दिन पहले हत्या कर दी। दुर्गंध छुपाने को शव के टुकड़े कर धीरे-धीरे घर में ही फूंक डाला। रविवार तड़के ठिकाने लगाने ले जाते वक्त ड्राइवर की सूचना पर पुलिस ने टैक्सी में रखा नीला बॉक्स खोला तो महिला की जली हड्डियां, अंग और चिता की राख बरामद हुई। वहीं पीछे आ रहा हत्यारोपी फरार हो गया है।

सीपरी बाजार के ब्रह्मनगर कॉलोनी में किराए के मकान में रेलवे से रिटायर्ड राम सिंह परिहार तीसरी पत्नी के रूप में प्रीति सिंह (उम्र 41 वर्ष) को रखे थे। कुछ दिनों पहले दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ। बीती 8 जनवरी को राम सिंह ने प्रीति की हत्या कर दी और शव को कमरे में रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाश की दुर्गंध छिपाने के लिए राम सिंह ने लाश के टुकड़े किए और धीरे-धीरे टुकड़ों को जला डाला।

शनिवार की रात अधजली लाश को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से ऑटो चालक जय सिंह पाल को 400 रुपए में बुक किया और सामान मिनर्वा तक पहुंचाने को कहा। नीला बॉक्स ऑटो में रखकर वह स्वयं बाइक से पीछे आने लगा। जैसे ही ड्राइवर मिनर्वा चौराहा के पास पहुंचा तो दुर्गध और बॉक्स से निकलता पानी देख कुछ संदेह हुआ। उसने पीछे मुड़कर तो राम सिंह फरार था।

ड्राइवर की सूचना पर नबाबाद रवि श्रीवास्तव, कोतवाली थाना प्रभारी विद्या सागर ने पहुंचकर जब बॉक्स खोला तो दंग रह गए। उसमें जला-कटा महिला का शव रखा था। उन्होंने सीपरी बाजार थाना प्रभारी विनोद मिश्रा को बुलाया। पुलिस, ड्राइवर को हिरासत में लेकर ब्रह्मनगर कॉलोनी हत्यारोपी के मकान में गई तो वह भाग चुका था।

उन्होंने म़ृतक की दूसरी पत्नी गीता से पूछताछ की तो हत्या का राज खुला। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीएसटी मूर्ति ने बताया कि हत्यारोपी की तलाश की जा रही है। उसने शव को जला दिया था। बॉक्स में रखकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। उसके बेटे और पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
