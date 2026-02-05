प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने खुद भी कर ली आत्महत्या, खुद की गर्दन पर भी चलाया चाकू

संक्षेप: मुजफ्फरनगर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमी ने मकान में घुसकर प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर अपनी गर्दन पर भी काट ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई।

यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमी ने मकान में घुसकर प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर अपनी गर्दन पर भी काट ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलते ही एसपी देहात फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दोनों एक ही बिरादरी के थे। दोनों के बीच पिछले सात साल से प्रेम संबंध चल रहा था। गुरुवार शाम को एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गांव भलवा निवासी रोहित व उसकी प्रेमिका प्रगति उर्फ डोली दोनों के मकान आमने-सामने हैं। बताया जा रहा है कि युवक गुरुग्राम में रोडवेज विभाग में संविदा पर परिचालक का कार्य करता था। युवती भी गुरुग्राम में ही रहती थी। पिछले सात साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों ने युवती की शादी आठ फरवरी को किसी दूसरे युवक के साथ तय कर दी थी। गुरुवार को युवती के परिवार के लोग शादी के लिए सामान लेने गए हुए थे।