खीरी के बाद मुरादाबाद में महिला बीएलओ की बिगड़ी तबीयत, ब्रेन हैमरेज के चलते वेंटीलेटर पर पहुंची शिक्षिका

संक्षेप: एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत और उनके तबीयत बिगड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में एक बीएलओ को हार्ट अटैक पड़ था।

यूपी में एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत और उनके तबीयत बिगड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में एक बीएलओ को हार्ट अटैक पड़ था। अब मुरादाबाद में एसआईआर काम में लगी महिला बीएलओ आभा सोलोमन को अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके बाद से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एशियन विवेकानंद अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें वेंटीलेटर पर रखा है।

सिविल लाइंस क्षेत्र में पारकर इंटर कॉलेज के पास रहने वाली 58 वर्षीय आभा सोलोमन पाकबड़ा के ईदगाह स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। इन दिनों वे बीएलओ के रूप में एसआईआर कार्य में लगातार व्यस्त थीं। परिजन बताते हैं कि रविवार दोपहर उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। रविवार को परिवार के अन्य सदस्य चर्च गए थे, लेकिन आभा ने एसआईआर के लंबित काम का हवाला देकर चर्च जाने से मना कर दिया था। दोपहर करीब दो बजे परिवार लौटा तो वे कमरे में ही अचेत अवस्था में मिलीं। दवा देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद परिजन उन्हें तुरंत विवेकानंद अस्पताल ले गए, जहां ब्रेन हैमरेज की पुष्टि के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। देर रात उनकी हालत और नाज़ुक होने पर वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखा गया।