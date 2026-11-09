केजरीवाल की एडवांस बधाई के बाद अखिलेश ने CM योगी पर कसा तंज, कहा-डर बिगाड़ रहा बोल

केजरीवाल ने अखिलेश यादव को एडवांस बधाई दी तो सपा प्रमुख ने भी सीएम योगी पर तंज कसने में देर नहीं लगाई। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर उन्होेंने भाजपा पर आतंरिक साजिश का आरोप भी लगा दिया। लिखा कि जो किसी और को दिख रहा है, उसका डर ही, आज के सत्ताधिकारी के बोल बिगाड़ रहा है।

आम आदमी पार्टी के रष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर की गई पोस्ट को लेकर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आंतरिक साजिश का आरोप लगाते हुए इशारों में सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा- एक अन्य दल के पूर्व मुख्यमंत्री; एक वर्तमान मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ उनके दल के अंदरूनी षड्यंत्र का ख़ुलासा करते हुए एक तीसरे दल के भावी मुख्यमंत्री को अग्रिम बधाई दे रहे हैं। जो किसी और को दिख रहा है, उसका डर ही, आज के सत्ताधिकारी के बोल बिगाड़ रहा है।

दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यूपी एसआईआर के बाद 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब हो जाने की बात कही है। इसके बाद से लखनऊ से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा- ‘महाराज जी, आपको भी पता है कि चुनाव आयोग तो उन दोनों के इशारे पर काम करता है। मैंने आपको पहले भी चेताया था। ये दोनों आपको निपटाने में लगे हैं। अखिलेश जी को एडवांस में बधाई।’

अरविंद केजरीवाल की इस पोस्ट को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भाजपा में आंतरिक साजिश से जोड़ा। उन्होंने सीएम योगी पर तंज भी कसा। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर अखिलेश यादव ने लिखा- ‘एक अन्य दल के पूर्व मुख्यमंत्री; एक वर्तमान मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ उनके दल के अंदरूनी षड्यंत्र का ख़ुलासा करते हुए एक तीसरे दल के भावी मुख्यमंत्री को अग्रिम बधाई दे रहे हैं। जो किसी और को दिख रहा है, उसका डर ही, आज के सत्ताधिकारी के बोल बिगाड़ रहा है।’ अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। अपनी पोस्ट की अगली लाइनों में उन्होंने लिखा-‘काला चश्मा छोड़कर सादा चश्मा लगा लें तो शायद सब साफ़-साफ़ दिखे।’