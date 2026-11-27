काशी के बाद अब मथुरा पहुंचे अनंत अंबानी, गिरिराज जी का लिया आशीर्वाद,कल करेंगे बांकेबिहारी के दर्शन
शुक्रवार को अनंत अंबानी मथुर पहुंचे हैं। अनंत अंबानी ने गिरिराज जी का आशीर्वाद लिया। अनंत शनिवार को वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। इससे पहले अनंत अंबानी इसी हफ्ते सोमवार को वाराणसी पहुंचे थे
देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी शुक्रवार शाम गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे। अनंत अंबानी दो दिवसीय दौरे पर मथुरा आए हैं।अनंत अंबानी शनिवार को वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। इससे पहले अनंत अंबानी इस हफ्ते सोमवार को वाराणसी पहुंचे थे। वह बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किए।
अनंत अंबानी शुक्रवार शाम गोवर्धन के जतीपुरा स्थित गंगा धाम पहुंचे। उनके आगमन की सूचना पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने लगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। गंगा धाम में कुछ देर विश्राम करने के बाद वह जतीपुरा मुखारविंद पहुंचे और विराजमान गिरिराज महाराज के दर्शन किए। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के सेवायतों ने उन्हें प्रसाद और गिरिराज जी का पटुका भेंट किया।
अनंत अंबानी ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा का संकल्प लिया
दर्शन के बाद अनंत अंबानी ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा का संकल्प लिया। इस दौरान उनके साथ सुरक्षा कर्मी और स्थानीय सेवायत मौजूद रहे। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने उन्हें देखकर जय गिरिराज के जयकारे लगाए। अनंत अंबानी की गिरिराज महाराज के प्रति गहरी आस्था है। इससे पहले भी वह परिवार के साथ गोवर्धन आकर दर्शन कर चुके हैं। उनके आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह रहा।
परिक्रमा मार्ग पर भी पुलिस बल तैनात रहा
गंगा धाम से मुखारविंद तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परिक्रमा मार्ग पर भी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि आम श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए। शनिवार सुबह अनंत अंबानी वृंदावन में बांकेबिहारी के दर्शन करेंगे।
अनंत अंबानी का विश्वनाथ मंदिर को एक करोड़ का दान
इससे पहले सोमवार को उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने विश्वनाथ मंदिर को एक करोड़ रुपये का दान भी किया। अनंत अंबानी मुम्बई से चार्टर प्लेन से शोमवार शाम करीब 4.10 बजे लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे थे। इसके बाद यहां से अनंत अंबानी विश्वनाथ धाम के वीआईपी गेट पर पहुंचे। जैसे ही कार से उतरे, वहां मौजूद लोग उनकी तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करने लगे। लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद अनंत अंबानी सुरक्षाकर्मियों के साथ मंदिर में प्रवेश कर गए। वीआईपी लाउंज में मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने उनकी अगवानी की। उन्होंने विधि-विधान से पूजा की। पूजन के बाद उन्होंने मंदिर के शिखर का दर्शन किया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें