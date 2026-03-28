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कानपुर के बाद अब आगरा में पलटा टैंकर, सड़क पर बहा सरसों का तेल, ग्रामीण बाल्टी में भरकर भागे

Mar 28, 2026 10:27 pm ISTDinesh Rathour आगरा
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कानपुर के बाद अब आगरा में तेल का टैंकर पलट गया। फतेहाबाद-शमसाबाद मार्ग पर शुक्रवार देर रात सरसों के तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया।

कानपुर के बाद अब आगरा में पलटा टैंकर, सड़क पर बहा सरसों का तेल, ग्रामीण बाल्टी में भरकर भागे

Agra News: यूपी में कानपुर के बाद अब आगरा में तेल का टैंकर पलट गया। फतेहाबाद-शमसाबाद मार्ग पर शुक्रवार देर रात सरसों के तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे के बाद चालक बाल-बाल बच गया। टैंकर चालक बीकानेर से सरसों का तेल लेकर कोलकाता जा रहा था। टैंकर जैसे ही फतेहाबाद-शमसाबाद मार्ग पर शुक्रवार रात करीब दो बजे घाघपुरा और सती मंदिर के बीच पहुंचा तो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया।

शनिवार सुबह बड़ी संख्या में लोग बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए। वहां टैंकर से बह रहे तेल को भरने की होड़ मच गई। बाल्टी, डिब्बा और बोतल में ग्रामीण तेल भरकर ले गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेल भरने के लिए किस तरफ ग्रामीणों में आपस में होड़ मची हुई है। पुलिस का कहना कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शनिवार को क्रेन की सहायता से टैंकर को सीधा करवा गया।

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एक्सीडेंट में फटा टैंकर, लोग बाल्टियों में भर ले गए पेट्रोल

एक दिन पहले इसी तरह का मामला कानपुर से सामने आया था। बांदा तिंदवारी के जबलपुर गांव निवासी टैंकर चालक मुन्ना प्रसाद ने बताया कि वह रायपुर स्थित एचपीसीएल के डिपो से टैंकर में पेट्रोल भरवाकर शिवराजपुर जा रहा था। गुजैनी एलिवेटेड पुल पर टैंकर खराब हो गया। इस पर टैंकर को साइड में करके मिस्त्री बुलवाकर ठीक कराने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहा वाहन टैंकर को साइड से टक्कर मारते हुए निकल गया।

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पेट्रोल भरने को दौड़े लोग

किनारे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पेट्रोल का रिसाव शुरू हो गया। एमसील लगाने के बाद भी पेट्रोल का रिसाव बंद नहीं हुआ। आसपास के लोगों से बाल्टी मांगी और बताया कि टैंकर से पेट्रोल गिर रहा। इतना सुनते ही जिसके हाथ में जो लगा वह लेकर पेट्रोल भरने दौड़ पड़ा। लोगों की भीड़ देख तत्काल कंपनी और पुलिस को सूचना दी। कुछ देर में पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। गोविंदनगर थाना प्रभारी रिकेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस, फायरब्रिगेड और एचपीसीएल के अधिकारियों की मौजूदगी में पेट्रोल को दूसरे टैंकर में खाली करवाया गया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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