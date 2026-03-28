कानपुर के बाद अब आगरा में पलटा टैंकर, सड़क पर बहा सरसों का तेल, ग्रामीण बाल्टी में भरकर भागे

कानपुर के बाद अब आगरा में तेल का टैंकर पलट गया। फतेहाबाद-शमसाबाद मार्ग पर शुक्रवार देर रात सरसों के तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया।

Agra News: यूपी में कानपुर के बाद अब आगरा में तेल का टैंकर पलट गया। फतेहाबाद-शमसाबाद मार्ग पर शुक्रवार देर रात सरसों के तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे के बाद चालक बाल-बाल बच गया। टैंकर चालक बीकानेर से सरसों का तेल लेकर कोलकाता जा रहा था। टैंकर जैसे ही फतेहाबाद-शमसाबाद मार्ग पर शुक्रवार रात करीब दो बजे घाघपुरा और सती मंदिर के बीच पहुंचा तो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया।

शनिवार सुबह बड़ी संख्या में लोग बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए। वहां टैंकर से बह रहे तेल को भरने की होड़ मच गई। बाल्टी, डिब्बा और बोतल में ग्रामीण तेल भरकर ले गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेल भरने के लिए किस तरफ ग्रामीणों में आपस में होड़ मची हुई है। पुलिस का कहना कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शनिवार को क्रेन की सहायता से टैंकर को सीधा करवा गया।

एक्सीडेंट में फटा टैंकर, लोग बाल्टियों में भर ले गए पेट्रोल एक दिन पहले इसी तरह का मामला कानपुर से सामने आया था। बांदा तिंदवारी के जबलपुर गांव निवासी टैंकर चालक मुन्ना प्रसाद ने बताया कि वह रायपुर स्थित एचपीसीएल के डिपो से टैंकर में पेट्रोल भरवाकर शिवराजपुर जा रहा था। गुजैनी एलिवेटेड पुल पर टैंकर खराब हो गया। इस पर टैंकर को साइड में करके मिस्त्री बुलवाकर ठीक कराने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहा वाहन टैंकर को साइड से टक्कर मारते हुए निकल गया।