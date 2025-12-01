जयमाल के बाद दुल्हन ने चुन लिया नया 'जीवनसाथी', सात फेरों से पहले ही हाथ मलता रह गया दूल्हा

संक्षेप: उन्नाव में हुई एक शादी में खासा हंगामा हो गया। जयमाल की रस्म के बाद अचानक से दुल्हन गायब हो गई। जानकारी करने पर पता चला कि वह अपने प्रेमी संग फरार हो गई। इसके बाद खाली हाथ बारात को लौटना पड़ा।

इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में जगह-जगह से हंगामे और बारात वापस लौटने की खबरें हैं। कहीं शादी से पहले दुल्हन के फरार हो जाने के मामले सुनने को मिल रहे हैं तो कहीं दूल्हे की हरकतों के कारण बारात वापस हो जाने की खबरें आ रही हैं। यूपी के उन्नाव में भी इससे मिलाजुला मामला ही सामने आया है। यहां एक घर में बारात आई हुई थी। शादी की रस्मे शुरू हो गई थी। कुछ बाराती खाने-पीने मे मस्त थे तो कुछ डीजे पर डांस करने में। जयमाल का रस्म शुरू की गई। दूल्हा और दुल्हन ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। कुछ देर बाद दुल्हन स्टेज से उतर कर कमरे में चली गई। काफी देर तक जब दुल्हन कमरे से नहीं निकली तो घर वालों ने अंदर जाकर देखा। अंदर का नजारा देखकर परिवार वाले शॉक्ड हो गए। दुल्हन अपना नया जीवनसाथी चुन चुकी थी, इसकी खबर न तो दुल्हन के घर वालों को थी और न ही उसके दूल्हे को। पिता ने जब बेटी को फोन मिलाया तो पूरा मामला समझ में आ गया। दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हो चुकी थी, उसी के साथ वह जिंदगी बिताना चाहती थी। ये बात जब दूल्हा और उसके घर वालों को लगी तो जमकर हंगामा शुरू हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। बारात में बारातियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना शनिवार देर रात पुरवा पुलिस थाने के एक गांव में हुई। अजयपुर गांव में एक बारात पहुंची थी, जहां वर और वधू पक्ष के परिवारों ने पारंपरिक 'द्वार चार' और अन्य रस्में पूरी कीं। दूल्हा-दुल्हन ने रिवाज के मुताबिक एक-दूसरे को वरमाला पहनायी। इसके तुरंत बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गई जबकि दूल्हे का परिवार दूसरी तैयारियों में व्यस्त हो गया। बाद में जब परिवार के सदस्य फेरे की रस्म के लिए दुल्हन को बुलाने के लिए गए तो वह कमरे में नहीं मिली।