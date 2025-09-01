After IPS, PCS transferred in UP, many ADM and SDM changed आईपीएस के बाद यूपी में पीसीएस के तबादले, कई एडीएम और एसडीएम बदले, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी की योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों के बाद सोमवार को 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें कई एसडीएम और एडीएम शामिल हैं। जिन अफसरों का तबादला किया गया है उनमें गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ के अधिकारी भी शामिल हैं।

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाताMon, 1 Sep 2025 10:08 PM
यूपी की योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों के बाद सोमवार को 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें कई एसडीएम और एडीएम शामिल हैं। जिन अफसरों का तबादला किया गया है उनमें राम प्रकाश एडीएम (वि/रा) महोबा से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। कुंवर पंकज मुख्य राजस्व अधिकारी प्रयागराज से एडीएम (वि/रा) महोबा, ज्योति राय उप निदेशक पशुपालन निदेशालय लखनऊ से एडीएम (वि/रा) बलरामपुर भेजे गए हैं।

प्रदीप कुमार एडीएम (वि/रा) बलरामपुर से उप निदेशक पशुपालन निदेशालय लखनऊ बनाए गए हैं। सुनंदू सुधाकरन एडीएम (वि/रा) सुल्तानपुर से अपर आयुक्त वाराणसी मंडल, राकेश सिंह एडीएम (नगर ट्रांस गोमती) लखनऊ से एडीएम (वि/रा) सुल्तानपुर, राजकुमार मित्तल, प्रधान प्रबंधक सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ से एडीएम (नगर ट्रांस गोमती) लखनऊ बनाए गए हैं।

पवन कुमार एसडीएम बराबंकी से प्रधान प्रबंधक सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ, राज कुमार यादव एसडीएम महोबा से एडीएम (न्यायिक) बाराबंकी, मो. कमर अपर नगर आयुक्त झांसी से उप निदेशक महिला कल्याण निदेशालय लखनऊ, राहुल कुमार यादव प्रधान प्रबंधक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ से अपर नगर आयुक्त नगर निगम झांसी और अंजली गंगवार एसडीएम कासगंज से प्रधान प्रबंधक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ बनाई गई हैं।

प्रमुख सचिव राजस्व से मांगा हलफनामा

प्रयागराज (विधि संवाददाता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राजस्व संहिता नियमावली 2016 में जमीन की अदला-बदली की प्रक्रियागत खामियों को दुरुस्त कर कमिश्नर/सचिव राजस्व परिषद को तीन सप्ताह में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रमुख सचिव राजस्व से 25 सितंबर तक कृत कार्यवाही की जानकारी सहित हलफनामा मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मयूर सिंह ठाकुर की जनहित याचिका पर अधिवक्ता अमित सिंह परिहार व ओंकार नाथ को सुनकर दिया है। कोर्ट के निर्देश पर प्रमुख सचिव राजस्व ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि कमिश्नर/सचिव राजस्व परिषद को पत्र लिखकर नियमावली संशोधित करने का प्रस्ताव मांगा गया है इसलिए छह माह का समय दिया जाए, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और कमिश्नर/सचिव राजस्व परिषद को तीन सप्ताह में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है।

याचिका में डालमिया भारत के द्वारा सरकारी जमीनों में अवैध अतिक्रमण को हटाने एवं गैरकानूनी तरीके के किये जा रहे भूमि विनिमय को निरस्त करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में अमरनाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में राज्य सरकार को धारा १०१(२) अर्थात विनिमय की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है ।

