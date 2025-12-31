यूपी में आईपीएस के बाद अब दुर्गाशक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, आदेश जारी

संक्षेप: यूपी में आईपीएस के बाद अब दुर्गाशक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन किया गया है। पद्दोनति नए वर्ष के पहले दिन गुरुवार से प्रभावी मानी जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

यूपी में 50 आईपीएस के बाद अब दुर्गाशक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन मिला है्। योगी सरकार ने इन अफसरों को नए तोहफा दिया है। प्रदेश के 67 आईएएस अधिकारियों को मिली पद्दोनति नए वर्ष के पहले दिन गुरुवार से प्रभावी मानी जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चार आइएएस अधिकारी वर्ष 2001 बैच के शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू और एसवीएस रंगाराव प्रमुख सचिव बन जाएंगे। वर्ष 2010 बैच के 19 आईएएस विशेष सचिव से सचिव होंगे। जल्द ही इन अधिकारियों को नई तैनाती दी जाएगी। अखंड प्रताप सिंह, कुमार प्रशांत, नेहा शर्मा, मोनिका रानी, शंभु कुमार, योगेश कुमार, नितीश कुमार, भवानी सिंह खंगारौत, संदीप कौर, दुर्गाशक्ति नागपाल, रवींद्र कुमार और ओम प्रकाश आर्य सचिव होंगे। के. बालाजी, आशुतोष निरंजन व सुजीत कुमार को सचिव के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति मिली है। इसी बैच के नगेंद्र प्रताप, दिव्य प्रकाश गिरी, कृष्ण कुमार व सुधा वर्मा भी सचिव होंगी। शेष अधिकारियों को उच्च वेतनमान में पदोन्नति मिलीं है ।

इसके साथ ही शासन ने नए वर्ष में तीन आईजी समेत 50 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। इनमें 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण गाबा, आशुतोष कुमार व प्रवीण कुमार को आईजी से एडीजी के पद पर प्रोन्नति मिली है। इनके अलावा 2008 बैच के छह आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी से आईजी के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। इनमें किरण एस, आनंद सुरेशराव कुलकर्णी, एन कालांची, अमित वर्मा, राजीव मल्होत्रा व डा. अखिलेश कुमार निगम के नाम शामिल हैं।