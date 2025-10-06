सभी जगह प्रतिमाएं विसर्जित होने के बाद यूपी में यहां शुरू होता दुर्गा पूजा महोत्सव, लगता है मेला

जब सभी स्थानों पर प्रतिमाएं विसर्जित हो चुकी होती हैं तब उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में यहां दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू होता है। पूजा-अर्चना होती है। मेला भी लगता है। इस दौरान लोगों की भीड़ उमड़ती है।

जी इस बात को सुनकर आप अटपटा महसूस कर रहें होंगे। लेकिन यह सच है, यूपी के सुलतानपुर में दुर्गा पूजा तब शुरू होता है, जब सभी स्थानों पर प्रतिमा विसर्जित हो चुकी होती है। अष्टमी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस मेले की देखरेख बजरंगी करते हैं। नवरात्र शुरू होते ही शहर के बीचों बीच चौक पर घंटाघर के सामने बजरंगी की प्रतिमा स्थापित की जाती है।

इसके अलावा नवरात्र के पहले ही दिन से शहर में प्रतिमा स्थापित करने के लिए पंडाल स्थापना का कार्य शुरू होता है, इसके लिए अस्थायी पंडाल बनाकर कलश व भूमि पूजन का कार्य किया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां माता की प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। अष्टमी से पहले ही पंडाल को भव्य रूप देकर वहां अष्टमी पूजन के साथ प्रतिमा रखने का कार्य किया जाता है। यह सब बजरंगी की देखरेख में संपन्न होता है।

इन सब प्रक्रिया के दौरान बजरंगी की गाड़ी शहर के मुख्य चौक घंटाघर पर खड़ी रहती है, नित्य बजरंगी की पूजन और सुंदरकांड का पाठ भक्तों और मंडलियों के द्वारा किया जाता है। मान्यता है कि बजरंगी की ही कृपा है कि इतने बड़े पैमाने पर भव्य रुप से आठ नौ दिन चलने वाला मेला बजरंगी की कृपा से सकुशल संपन्न होता है।

बजरंगी की विशाल प्रतिमा है, जो एक ठेलेनुमा गाड़ी पर स्थापित है, मेले में यह गाड़ी बजरंगी को लेकर चौक तक पहुंचती है। इसके बाद जिस रास्ते प्रतिमाएं विसर्जन के लिए ले जाई जाती हैं, उसी मार्ग पर दिवानी चौराहे पर बजरंगी की प्रतिमा पहले से ही पहुंच जाती है, इसके बाद सारी प्रतिमाएं बजरंगी की देखरेख में विसर्जन के लिए गोमती तीरे ले जाइ् जातीं हैं। इस तरह से बीते 25 वर्षो से बजरंगी की निगरानी में सुल्तानपुर जिले का एतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव व मेला सकुशल संपन्न होता है। मेला समाप्त होने पर बजरंगी की प्रतिमा योगीवीर स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचा दी जाती हैं। जहां फिर से महावीर हनुमान की पूजा अर्चना की जाती हैं।