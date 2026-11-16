IAS-PCS के बाद यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस, 496 BEO इधर से उधर

ये अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग-अलग ब्लॉक संसाधन केंद्रों में तैनात थे। उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर भेजा गया है। 496 खंड शिक्षा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। विधानसभा चुनाव के चलते 3 साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के एक जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों को हटाने के आदेश के बाद ताबड़तोड़ तबादले जारी हैं। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हुए हैं। 496 खंड शिक्षा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। संयुक्त सचिव लाल मणि यादव के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी आदेश में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के 27 अक्टूबर के पत्र और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा 13 नवंबर को उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर विचार के बाद शासन ने इन खंड शिक्षा अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। ये अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग-अलग ब्लॉक संसाधन केंद्रों (Block Resource Centre) में तैनात थे। उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर भेजा गया है। 496 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी की गई है।

277 नायब और 136 तहसीलदारों के भी तबादले यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 के चलते तीन साल से एक ही जिले में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्व विभाग के 136 तहसीलदारों व 277 नायब तहसीलदारों का भी स्थानांतरण कर दिया गया है।

राजस्व परिषद की आयुक्त और सचिव कंचन वर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजस्व परिषद की ओर से सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल कार्यम़ुक्त होकर अपने नवीन तैनाती वाले जिलों में कार्यभार ग्रहण करें। फिलहाल चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद अब तीन वर्षों से एक जिले में जमे कर्मियों के तबादले किए जा रहे हैं।

29 बीडीओ के ट्रांसफर यूपी में 29 खंड विकास अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। सीतापुर, सोनभद्र, सुलतानपुर, उन्नाव और वाराणसी में तैनात बीडीओ को दूसरे जिलों में भेजा गया है। सोमवार को जारी स्थानांतरित खंड विकास अधिकारियों की सूची के मुताबिक, ओम प्रकाश गुप्ता को सिद्धार्थनगर से बलिया, अरुण कुमार वर्मा को सीतापुर से उन्नाव, धनंजय सिंह को सीतापुर से बाराबंकी भेजा गया है। इसके साथ ही विवेक मणि त्रिपाठी को सीतापुर से बहराइच, राजेश कुमार तिवारी को सीतापुर से बस्ती, रजनीश कुमार शुक्ला को सीतापुर से लखीमपुर खीरी, श्रीश गुप्ता को सीतापुर से जौनपुर, प्रवीण जीत को सीतापुर से लखीमपुर खीरी, प्रीति तिवारी को सीतापुर से सुल्तानपुर भेजा गया है। इसके अलावा प्रशांत कुमार शुक्ला को सीतापुर से बरेली, सुमित सिंह को सीतापुर से बाराबंकी, अमित कुमार यादव को सीतापुर से बहराइच, गुरु शरण श्रीवास्तव को सोनभद्र से देवरिया, नितिन कुमार को सोनभद्र से मिर्जापुर भेजा गया है।