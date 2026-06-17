यूपी में आईएएस के बाद अब 14 आईएफएस अफसरों के तबादले, नौ डीएफओ इधर से उधर

उत्तर प्रदेश में अब भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों का तबादला किया गया है। कुल 14 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। इसके साथ ही नौ डीएफओ की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं।

उत्तर प्रदेश में पीसीएस और आईएएस के तबादलों के बीच अब आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। नौ प्रभागीय वनाधिकारियों (डीएफओ) की भी जिम्मेदारियां बदली गई हैं। एक जिले से दूसरे जिले में इनको भेजा गया है। गोरखपुर के डीएफओ विकास यादव को झांसी वन प्रभाग में तैनाती मिली है। कानपुर में तैनात डीएफओ दिव्या को जौनपुर भेजा गया है। सहारनपुर के डीएफओ शुभम सिंह को अब गोरखपुर स्थानांतरित किया गया है। वाराणसी की डीएफओ स्वाति को उन्नाव भेजा गया है। उन्नाव में तैनात आरुषि मिश्रा को कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर भेजा गया है। बदायूं की डीएफओ निधि चौहान को वाराणसी का डीएफओ बनाया गया है।

वहीं डीएफओ राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी चांदनी सिंह को सहारनपुर का नया डीएफओ बनाया गया है। आजमगढ़ की डीएफओ आकांक्षा जैन को कानपुर का डीएफओ बनाया गया है। बलिया के डीएफओ पृथ्वीराज केएसबी को बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद का डीएफओ बनाया गया है। वन निगम में तैनात महाप्रबंधक कार्मिक सुजाय बनर्जी को महाप्रबंधक उत्पादन का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है।

दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एच राजामोहन को वर्तमान पद के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक वन निगम खीरी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी वापस लौटे गणेश भट्ट को मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन के पद पर तैनाती दी गई है। यही नहीं इसके साथ ही उन्हें मुख्य वन संरक्षक परियोजना व मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं सतर्कता के पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निदेशक सूरज को वर्तमान पद के साथ-साथ वन निगम गोरखपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक का पद अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक वन निगम गोरखपुर एके कश्यप को अब क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ में नई तैनाती दी गई है।

तबादला आदेश की अनदेखी पर अधिशासी अभियंता निलंबित उधर, जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता नरेंद्र वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर स्थानांतरण आदेश की अवहेलना और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की लगातार अनदेखी करने का आरोप है। उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक जांच भी संस्थित कर दी गई है। नरेंद्र वर्मा का नौ अप्रैल 2026 को बदायूं से सोनभद्र स्थानांतरण किया गया था। उन्हें तत्काल नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। मगर उन्होंने सोनभद्र में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।