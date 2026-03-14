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यूपी में आईएएस, पीसीएस के बाद अब 7 आईपीएस अफसरों के तबादले, 4 जिलों के एसपी बदले

Mar 14, 2026 12:10 am ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में आईएएस, पीसीएस के बाद अब 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। योगी सरकार देर रात आदेश जारी करते हुए गोरखपुर और बदायूं समेत चार जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए हैं।

यूपी में आईएएस, पीसीएस के बाद अब 7 आईपीएस अफसरों के तबादले, 4 जिलों के एसपी बदले

यूपी में योगी सरकार शुक्रवार को प्रशासनिक के बाद अब पुलिस विभाग में फेरबदल किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सात आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले के देर रात चार जिलों के एसपी समेत सात आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए। डीजीपी मुख्यालय ने तबादला सूची जारी की है।

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जारी आदेश में एसएसपी बदायूं डा. बृजेश कुमार सिंह को एसपी लाजिस्टिक्स की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही एसपी फतेहपुर अनुप कुमार सिंह को डीजीपी मुख्यालयसे सम्बद्ध किया गया है। एसपी कासगंज अंकिता शर्मा को बदायूं का नया एसएसपी बनाया गया है। वह एसपी कासगंज के पद पर तैनात थीं। एसपी भदोही एसपी अभिमन्यु मांगलिक को एसपी फतेहपुर नियुक्त किया गया है। एसपी लाजिस्टिक्स ओम प्रकाश सिंह (प्रथम) कासगंज एसपी बनाये गए हैं। गोरखपुर में एएसपी नगर के पद पर तैनात अभिनव त्यागी को भदोही का एसपी नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में एडीसीपी के पद पर तैनात पाटिल निमिष दशरथ गोरखपुर के एएसपी नगर बनाये गए हैं।

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इन सात आईएएस अफसरों का भी तबादला

इससे पहले योगी सरकार ने सात आईएएस अफसरों का तबादला करते हुए अहम बदलाव के तहत शासन ने आईएएस प्रकाश बिंदु सचिव लोक निर्माण से सचिव गृह बनाए गए हैं। इसके अलावा आईएएस डा. लोकेश एम प्रतीक्षारत सचिव लोक निर्माण विभाग, महेंद्र प्रसाद प्रतीक्षारत से विशेष सचिव उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, नीना शर्मा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी से प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम बनाई गई हैं। संजय कुमार महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम से निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, रघुबीर विशेष सचिव धर्मार्थ कार्य से विशेष सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण, आशीष कुमार प्रबंध निदेशक राज्य पर्यटन निगम को वर्तमान पद के साथ विशेष सचिव धार्मार्थ कार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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चार पीसीएस का तबादला

पीसीएस अधिकारियों में प्रदीप कुमार सिंह-दो एसडीएम झांसी से एसडीएम गोंडा बनाए गए हैं। सुरेंद्र कुमार एडीएम (न्यायिक) मथुरा से अपर आयुक्त कानपुर मंडल, वेद प्रिय आर्य एसडीएम जालौन से एडीएम (न्यायिक) मथुरा और गुलाब सिंह विशेष कार्याधिकारी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी से एडीएम (न्यायिक) कुशीनगर बनाए गए हैं।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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