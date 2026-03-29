पति की मौत के बाद शारीरिक संबंध बनाने लगा जेठ, शादी का दिया झांसा; कोर्ट ने दिया ये आदेश
जेठ ने पति की मौत के बाद शादी करने का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो अपशब्द कहकर अपमानित किया। शादी से इनकार कर दिया। प्रकरण में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दुबौलिया पुलिस को दिया।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के दुबौलिया थानाक्षेत्र में एक महिला के शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेठ ने पति की मौत के बाद शादी करने का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो अपशब्द कहकर अपमानित किया और शादी से इनकार कर दिया। प्रकरण में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दुबौलिया पुलिस को दिया। थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपित व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है।
दुबौलिया थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला ने शिकायती-पत्र में बताया है कि उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। जेठ ने सहारा देने के नाम पर नजदीकी बढ़ाई। आरोप है कि शादी करने का झांसा देकर जेठ ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया।
महिला का आरोप है कि यह सब कुछ वर्षों तक चलता रहा। शादी करने के लिए कहने पर टाल जाता। जब उन्होंने जेठ पर शादी करने का दबाव बनाया तो वह मुकर गया। अपशब्दों का प्रयोग करने के साथ शादी करने से भी मना कर दिया।
पुलिस ने शुरू की जांच
प्रकरण में कोर्ट के आदेश पर दुबौलिया पुलिस ने आरोपी जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच एसआई रामरेखा यादव को सौंपी गई है। पुलिस का कहना कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें