Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

देवर से शादी के बाद जान की दुश्मन बन गई महबूबा, फोटो नहीं डिलीट करने पर प्रेमी को पेट्रोल से जलाया

Feb 27, 2026 10:49 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

प्रेमिका द्वारा जलाया गया प्रेमी एक ऑटो ड्राइवर है। उसकी बहन ने पुलिस को बताया कि आजमपाड़ा निवासी महिला के पति की दो साल पहले संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उस महिला ने उसके भाई को फंसा लिया। अपने दो बच्चों के साथ चांद के साथ लिव इन में रहने लगी। 15 दिन पहले उसने उसके भाई को छोड़ दिया।

देवर से शादी के बाद जान की दुश्मन बन गई महबूबा, फोटो नहीं डिलीट करने पर प्रेमी को पेट्रोल से जलाया

यूपी के आगरा के शाहगंज के दौरेठा इलाके में दो साल लिव इन में रही एक महिला ने पेट्रोल डालकर प्रेमी को आग लगा दी। महिला अपने देवर के साथ आई थी। प्रेमी को गंभीर रूप से जली हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रेमिका उससे पुराने फोटो डिलीट करने की बोल रही थी। इसी बात पर विवाद हुआ था। जली हुई हालत में मदद के लिए प्रेमी ने सड़क पर दौड़ लगाई। लोगों के दरवाजे खटखटाए। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना गुरुवार की रात करीब नौ बजे की है। प्रेमी चांद उर्फ सद्दाम ऑटो चालक है। उसकी बहन निशा ने पुलिस को बताया कि आजमपाड़ा निवासी शबनम के पति की दो साल पहले संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। शबनम ने उसके भाई चांद उर्फ सद्दाम को फंसा लिया। अपने दो बच्चों के साथ चांद के साथ लिव इन में रहने लगी। चांद भी उससे प्रेम करने लगा। उसका और उसके बच्चों का पूरा खर्चा उठाता था। पंद्रह दिन पहले शबनम ने भाई को छोड़ दिया। अपने देवर अल्ली से निकाह कर लिया। चांद को इससे धक्का लगा था। गुरुवार की रात भाई ऑटो से सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। योजना के तहत उसके भाई को दौरेठा में विलासगंज के पास घेर लिया। आरोप है कि शबनम अपने नए पति अल्ली, भाई वकील, मां नगीना, जीजा शरीफ आदि के साथ आई थी। सभी ने मिलकर उसके भाई को ऑटो से बाहर खींच लिया। उस पर शबनम के पुराने फोटो डिलीट करने का दबाव बनाया। बहस हो गई।

ये भी पढ़ें:UP में सस्ती होंगी ईटें, 30 से 40 हजार लोगों को रोजगार; योगी सरकार का नया फैसला

आरोप है कि चांद के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने पर भाई छटपटाने लगा। जान बचाने के लिए सड़क पर भागा। यह देख आरोपित मौके से भाग गए। गंभीर हालत में पुलिस ने चांद उर्फ सद्दाम को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा। उसकी हालत गंभीर थी। यह देख परिजन निजी अस्पताल में ले गए।

ये भी पढ़ें:यूपी में सम्पत्ति नामांतरण में अब एक सामान शुल्क, इस नगर निगम ने शुरू की तैयारी

स्थानीय लोगों ने बुझाई थी आग

पीड़ित चांद की बहन निशा ने बताया कि भाई करीब 40 प्रतिशत जल गया है। हालत खराब है। होश में आने पर भाई ने बताया कि वह लपटों से घिरा हुआ था। मदद के लिए चीखते हुए भाग रहा था। लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए। भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आग बुझाई। पुलिस घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है।

क्या बोली पुलिस

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने कहा कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर शबनम सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |