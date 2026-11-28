पति की मौत के बाद बहू को हुआ इश्क, गुस्साए ससुर ने लोहे की रॉड से प्रेमी को मार डाला
बांदा में पति की मौत के बाद महिला को दूसरे युवक से प्रेम-प्रसंग हो गया। दोनों घर से फरार हो गए और बाद में वापस आकर गांव के ही एक मकान में रहने लगे। ससुर को जानकारी हुई तो वह रॉड लेकर पहुंचा और बहू के प्रेमी को मार डाला।
Murderin In Banda: यूपी में पति की मौत के बाद विधवा हुई महिला का दूसरे युवक के साथ प्रेम-प्रसंग हो गया। युवक पहले से शादीशुदा था। दोनों एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना देख चुके थे। दोनों अचानक फरार हो गए, फिर बाद में वापस आ गए। बहू की इस हरकत से ससुर नाराज थे। कमरे में दोनों सो रहे थे। उसी दौरान ससुर ने लोहे की रॉड से हमलाकर करके बहू के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान बहू भी बुरी तरह से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस चौकी ओरन के प्रभारी उपनिरीक्षक (एसआई) बुद्धि सागर ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब दस बजे चौंसड गांव में राजकरन ने अपनी विधवा बहू विद्या (42) और उसके प्रेमी राममनोहर (45) पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में राममनोहर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है। आधी रात हुई इस घटना से गांव में कोहराम मच गया। हत्या की सूचना मिलने पर रात में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं हत्यारोपी ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
तीन साल पहले हुई थी महिला के पति की मौत
जानकारी के अनुसार तीन साल विद्या के पति कल्लू की मौत हो गई थी। पति की मौत के कुछ दिन बाद से ही विद्या का झुकाव गांव के राममनोहर की तरफ हो गया था। राममनोहर पहले से शादीशुदा था धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग हो गया। दोनों चोरी-छिपे मिलने-जुलने लगे। इस बात की जानकारी तब महिला के ससुराल वालों को नहीं थी। कुछ दिन बाद राममनोहर विद्या को लेकर फरार हो गया। कुछ महीनें बाहर रहने के बाद दोनों पिछले हफ्ते ही गांव वापस आए। वे एक घर में रह रहे थे। ससुर को जब इसकी जानकारी तो वह लोहे की रॉड लेकर आधी रात को पहुंचा और प्रेमी पर हमला कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।