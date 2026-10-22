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पति को मरवाकर प्रेमी को WhatsApp पर ब्लॉक किया, मैसेज भी डिलीट किए; फिर ऐसे हुआ खुलासा

By sandeep
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बागपत के कोताना गांव में प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पति प्रमोद उर्फ मोगली की हत्या के आरोपी प्रेमी सिकंदर उर्फ कालू को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पत्नी उर्मिला भी पकड़ी गई। हत्या के बाद उर्मिला ने व्हाट्सअप पर प्रेमी को ब्लॉक कर दिया था।

In Baghpat wife had her husband murdered by her lover
बागपत में पत्नी ने प्रेमी से पति की हत्या कराई

बड़ौत (बागपत), संवाददाता: कोताना गांव में प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पति प्रमोद उर्फ मोगली की हत्या कराने के मामले में पुलिस मंगलवार रात हत्यारोपी प्रेमी सिकंदर उर्फ कालू को मुठभेड के बाद दबोच लिया। पुलिस की गोली लगने से घायल सिकंदर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी पत्नी उर्मिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद आरोपी जब रामलीला में था तब मृतक की पत्नी उर्मिला ने व्हाट्सएप संदेश भेजकर काम पूरा होने की जानकारी मांगी। आरोपी ने हत्या की पुष्टि की। मैसेज डिलीट होने से पहले आरोपी सिकंदर ने बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट अपने फोन में ले लिए थे। इसके बाद महिला ने आरोपी को ब्लॉक कर दिया था।

सीओ अंशु जैन ने बताया कि मंगलवार रात सूचना मिली कि प्रमोद की हत्या का आरोपी सिकंदर ग्राम लुहारी के जंगल में स्थित ट्यूबवेल पर छिपा हुआ है। जब बड़ौत पुलिस, सर्विलांस और स्वाट टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सिकंदर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे सीएचसी बड़ौत में भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा 315 बोर, कारतूस और खोखा बरामद किया। उधर पुलिस ने प्रमोद की पत्नी उर्मिला को भी गिरफ्तार कर लिया।

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प्रेमी से फोन पर होती थी बात

पूछताछ में हत्यारोपी सिकंदर उर्फ कालू ने बताया कि वह प्रमोद के घर में बनी दुकान को किराए पर लेकर बाइक रिपेयरिंग का काम करता था। इसी दौरान प्रमोद की पत्नी उर्मिला से उसकी जान-पहचान हुई जो धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। लगभग डेढ़-दो सालों से दोनों बड़ौत के एक होटल में चोरी-छिपे मिलते थे। प्रमोद के बेटे को इसकी भनक लगने पर सिकंदर ने उसके घर जाना बंद कर दिया। इसके बाद मृतक की पत्नी से फोन पर रोज बातचीत होती थी।

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देहरादून में बसने का था प्लान

पितृ पक्ष के दौरान उर्मिला ने सिकंदर के साथ देहरादून में बसने की इच्छा जताई। इसके लिए प्रमोद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 18 अक्टूबर को योजना के मुताबिक उर्मिला ने आरोपी सिकंदर को नशीली गोलियां दीं और कहा कि सड़कों और कैमरों से बचकर खेतों पर जाए। इसके बाद सिकंदर ने प्राथमिक विद्यालय, कोताना के पास प्रमोद को शराब का क्वार्टर दिया और अपने ट्यूबवेल पर ले गया। वहां उसने नशीली गोलियां शराब में मिला दीं। नशे की हालत में भी जब प्रमोद ने विरोध किया तो सिकंदर ने शराब की खाली बोतल से उसके सिर पर कई वारकर उसकी हत्या कर दी।

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