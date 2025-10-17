यूपी में हरिओम के बाद हामिद अली को पीट-पीटकर मार डाला, देर रात तक चलता रहा हंगामा

संक्षेप: यूपी के रायबरेली में दलित युवक हरिओम की पीट-पीटकर हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि सहारनपुर में हामिद अली को बीच सड़क पीट-पीटकर मार डाला गया। इसे लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। देर रात तक हंगामा चलता रहा।

यूपी के रायबरेली में दलित युवक हरिओम की पीट-पीटकर हत्या का मामला शुक्रवार को राहुल गांधी के उनके घर जाने के कारण सुर्खियां बना रहा। इसी बीच सहारनपुर में हामिद अली की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। कोतवाली नकुड़ की फंदपुरी चौकी के निकट कार सवार युवकों ने कहासुनी के बाद हामिद की पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात से कस्बे में सनसनी फैल गई। परिजन व बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया। भारी भीड़ को देखते हुए कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इसे लेकर देर रात तक हंगामा जारी था।

40 वर्षीय हामिद अली पिकअप से शुक्रवार देर शाम खेड़ा अफगान से शहर की तरफ आ रहा था। बताया जा रहा है कि कस्बे से निकलते ही कार से उसकी पिकअप की टक्कर हो गई। इसे लेकर कार सवार कुछ युवकों से उसकी कहासुनी हुई। इसके बाद हामिद अली पिकअप लेकर वहां से निकल गया। आरोप है कि वह जैसे ही फंदपुरी चौकी के निकट गांव मोहद्दीनपुर के पास पहुंचा, कार से पीछा कर रहे तीन-चार युवकों ने उसे रोक लिया और उसे बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी।

बीच सड़क इस तरह पीटने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी युवक भाग निकले। पुलिस हामिद को अस्पताल ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हामिद की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने खेड़ा अफगान में जाम लगा दिया और जमकर हंगामा करते हुए हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलने पर कोतवाल पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कर जाम खुलवाया गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ को देखते हुए मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गयी है। आरोपी कार सवार युवक निकटवर्ती गांव चापरचिड़ी के निवासी बताए जा रहे हैं।