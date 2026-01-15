Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter Hanuman dog is now seen circling the idol of Goddess Durga; a team including a veterinary doctor has arrived
हनुमान जी के बाद अब मां दुर्गा की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा कुत्ता, पशु डॉक्टर के साथ टीम पहुंची

हनुमान जी के बाद अब मां दुर्गा की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा कुत्ता, पशु डॉक्टर के साथ टीम पहुंची

संक्षेप:

यूपी के बिजनौर में चर्चा का विषय बन गया एक कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति की लगातार दो दिनों तक परिक्रमा करने के बाद अब मां दुर्गा की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है। मौके पर आस्थावानों की भीड़ जुट गई है। पशु डॉक्टर के साथ टीम भी पहुंची और कुत्ते की जांच की है।

Jan 15, 2026 09:35 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के बिजनौर में नगीना तहसील क्षेत्र स्थित नंदपुर खुर्द गांव में एक कुत्ते की 'अनोखी भक्ति' को लेकर पिछले दो दिनों से सस्पेंस और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। मंदिर परिसर में एक कुत्ता लगातार मूर्तियों की परिक्रमा कर रहा है, जिसे देखने के लिए दूर-दराज से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दो दिनों तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा के बाद उसने मां दुर्गा की मू्र्ति की परिक्रमा शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह कुत्ता सोमवार से मंदिर परिसर में मौजूद है। पहले उसने भगवान हनुमान की मूर्ति की परिक्रमा शुरू की थी, लेकिन बुधवार से वह दुर्गा मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति के चक्कर लगाने लगा। कुत्ते की इस निष्ठा को ग्रामीण साक्षात चमत्कार मान रहे हैं।

ये भी पढ़ें:हनुमान जी की ‘भक्ति’ में लीन कुत्ता, परिक्रमा के 48 घंटे पूरे, भजन कीर्तन शुरू

मामले की गंभीरता और उमड़ती भीड़ को देखते हुए बुधवार शाम नगीना थानाध्यक्ष अवनीत सिंह मान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही पशु चिकित्सक डॉ. तरू कौशिक की टीम ने भी मंदिर पहुंचकर कुत्ते का स्वास्थ्य परीक्षण किया। टीम ने कुत्ते की जांच की है। डॉक्टरों की टीम ने कुत्ते का तापमान चेक किया और उसे प्यार से सहलाया। इस दौरान कुत्ता पूरी तरह सामान्य और शांत व्यवहार कर रहा है। टीम ने उसे बिस्किट और दूध दिया, जिसे उसने ग्रहण किया।

अफवाह से हड़कंप

जिस समय डॉक्टरों की टीम जांच कर रही थी, उसी दौरान गांव में यह अफवाह फैल गई कि प्रशासन कुत्ते को पकड़कर ले जाने वाला है। इस खबर के फैलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में जमा हो गए और विरोध की स्थिति बनने लगी। हालांकि, पुलिस और प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया कि वे केवल कुत्ते की सेहत का हाल जानने आए थे, जिसके बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है और लोग इस घटना को दैवीय शक्ति से जोड़कर देख रहे हैं।