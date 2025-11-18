स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूटा, हमीरपुर के बाद अब महोबा में काले झंडे दिखाए

संक्षेप: विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को मंगलवार को महोबा में युवाओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों बुंदेलखंड में संविधान समाज और जनहित हुंकार यात्रा निकाल रहे हैं।

विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर युवाओं ने काले झंडे दिखाए हैं। मंगलवार को महोबा के अजनर क्षेत्र के युवाओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी जमीन खोजने के लिए इन दिनों बुंदेलखंड में संविधान समाज और जनहित हुंकार यात्रा निकाल रहे हैं। रविवार को उन्होंने यात्रा के दौरान बांदा में देवाताओं पर विवादित बयान दिया था। जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। दरअसल, इससे पहले हमीरपुर में मौर्य के काफिले को कुछ युवकों ने काले झंडे दिखाए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार को अजनर में तुलादान कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इसी दौरान बस स्टैंड के पास कुछ युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। काले झंडे दिखाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला मप्र की ओर कूच कर गया। इससे पहले बेलाताल में एक कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। सरकार में युवा, किसान और आम आदमी परेशान हो रहा है। सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण कर रही है। दलित, शोषित और अल्पसंख्यकों का सरकार में शोषण हो रहा है। अपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है। विकास से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मंदिर-मस्जिद मुद्दों को तूल दिया जा रहा है।

देवी-देवताओं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान