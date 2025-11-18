Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAfter Hamirpur youth in Mahoba showed black flags to Swami Prasad Maurya
स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूटा, हमीरपुर के बाद अब महोबा में काले झंडे दिखाए

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूटा, हमीरपुर के बाद अब महोबा में काले झंडे दिखाए

संक्षेप: विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को मंगलवार को महोबा में युवाओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों बुंदेलखंड में संविधान समाज और जनहित हुंकार यात्रा निकाल रहे हैं।

Tue, 18 Nov 2025 10:29 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, हमीरपुर
विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर युवाओं ने काले झंडे दिखाए हैं। मंगलवार को महोबा के अजनर क्षेत्र के युवाओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी जमीन खोजने के लिए इन दिनों बुंदेलखंड में संविधान समाज और जनहित हुंकार यात्रा निकाल रहे हैं। रविवार को उन्होंने यात्रा के दौरान बांदा में देवाताओं पर विवादित बयान दिया था। जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। दरअसल, इससे पहले हमीरपुर में मौर्य के काफिले को कुछ युवकों ने काले झंडे दिखाए थे।

पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार को अजनर में तुलादान कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इसी दौरान बस स्टैंड के पास कुछ युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। काले झंडे दिखाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला मप्र की ओर कूच कर गया। इससे पहले बेलाताल में एक कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। सरकार में युवा, किसान और आम आदमी परेशान हो रहा है। सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण कर रही है। दलित, शोषित और अल्पसंख्यकों का सरकार में शोषण हो रहा है। अपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है। विकास से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मंदिर-मस्जिद मुद्दों को तूल दिया जा रहा है।

देवी-देवताओं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान

इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री व अपना जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को बांदा में विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में चार व 10 हाथ वाले देवी-देवता हैं क्या? बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। कहा कि देश बांटने वालों को सुरक्षा दी जा रही है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार चुनाव में एनडीए की विजय को लेकर कहा कि वहां जनमत की नहीं, ईवीएम तंत्र की जीत हुई।

