ग्राम प्रधान के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाने की तैयारी
25 मई को ग्राम प्रधानों को प्रशासन बनाए जाने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाए जाने की तैयारी चल रही है। इनका भी अगले महीने कार्यकाल खत्म हो रहा है।
UP Pnachayat Chunav: यूपी में ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को तोहफा देने की तैयारी है। प्रधान के बाद अब दोनों को प्रशासक बनाया जा सकता है। पंचायती राज विभाग इस प्रस्ताव पर मंथन कर रहा है और जल्द इन्हें भी प्रशासक बनाया जाएगा। अगले महीने दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पिछले महीने 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया था। 57694 ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों का भी अगले महीने कार्यकाल पूरा हो रहा है।
11 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष व 19 जुलाई को ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल पूरा हो रहा है । ब्लॉक प्रमुख संघ पहले ही प्रशासक बनाने की मांग कर चुका है । पंचायती राज निदेशालय की ओर से इसका प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की ओर से नियम- कायदों के हिसाब से इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं । फिलहाल ग्राम प्रधानों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड की तर्ज पर यूपी में भी उन्हें ही प्रशासक बनाने की मांग की थी । जिसे यूपी सरकार ने स्वीकार कर लिया था । अब जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों को भी तोहफा देने की तैयारी चल रही है।
25 मई को ग्राम प्रधानों को प्रशासन की मिली थी जिम्मेदारी
बीती 25 मई को ग्राम प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी दी गई थी। यूपी में ये पहली बार हुआ है जब प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है। 26 मई को प्रधानों का पांच वर्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है। छह महीने या पंचायत चुनाव होने के बाद नई ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तिथि तक जो भी पहले हो प्रधानों को प्रशासक पद की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासक के तौर पर ग्राम प्रधान सिर्फ रूटीन कार्यों को ही निपटाएंगे और कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लेंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। अभी तक चुनाव न होने की स्थिति में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उस विकास खंड की ग्राम पंचायतों का प्रशासक बना दिया जाता था। लेकिन इस बार ग्राम प्रधानों की मांग पर पहली बार प्रशासक बनाए जाने का निर्णय लिया गया।
विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव
अगला विधानसभा चुनाव फरवरी व मार्च 2027 में होगा। जनवरी में अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही हो। निवर्तमान ग्राम प्रधानों को अब प्रशासक बनाकर उन्हें खुश कर दिया गया है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।