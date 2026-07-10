यूपी में ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष भी प्रशासक बने? कल खत्म होना है कार्यकाल

यूपी में ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। प्रमुख सचिव, पंचायती राज ने शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया है।

यूपी में योगी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने का निर्णय लिया है। शनिवार को इनका पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा था। ऐसे में यह निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ही अगला चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। यह पहला मौका है जब इन्हें प्रशासक के रूप में जिला पंचायत की कमान सौंपी गई है।

प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सभी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल शनिवार को खत्म हो रहा था। वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीतकर आए जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी। ऐसे में पांच साल का कार्यकाल पूरा होने पर इन निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक के रूप में बागडोर सौंपी गई है।

इससे पहले 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब 19 जुलाई को ब्लॉक प्रमुखों का भी पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में पंचायती राज विभाग की ओर से उन्हें भी प्रशासक बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। यह पहला अवसर है जब ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक की कुर्सी सौंपी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में चुनाव होने तक यह प्रशासक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व राजस्थान में पहले ही ग्राम प्रधानों को कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक बनाया गया था।