ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों की बारी, बनाया जाएगा प्रशासक

ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों की बारी है। ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाया जाएगा। 19 जुलाई को उनका पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 18 जुलाई तक उन्हें प्रशासक बनाए जाने का आदेश आ सकता है।

UP Panchayat News : उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने के बाद अब ब्लाक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाने की तैयारी है। आगामी 19 जुलाई को पांच साल कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्लाक प्रमुख भी प्रशासक के रूप में क्षेत्र के सामान्य रूटीन कार्य करा सकेंगे लेकिन कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे ।

यूपी सरकार कार्यकाल समाप्त होने पर ब्लाक प्रमुखों को ही प्रशासक बनाने का निर्णय ले सकती है। 18 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी करने की तैयारी है । प्रशासक रहते हुए ब्लाक प्रमुख भी रूटीन कार्यों को कर सकेंगे। विशेष स्थितियों में नीतिगत निर्णय का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजेंगे। फिर शासन की सहमति से काम हो सकेगा । इनका कार्यकाल भी अधिकतम छह माह अथवा पंचायतों के सामान्य चुनाव-2026 के बाद बनने वाली क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक में से जो पहले होगा, तब तक के लिए होगा। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ ही ब्लाक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाए जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को पहले ही भेज दिया था।

जिला पंचायत अध्यक्षों और ग्राम प्रधानों को बनाया गया था प्रशासक इसके पहले 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। 11 जुलाई को इनका पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा था। ऐसे में ये निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ही अगला चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। यह पहला मौका है, जब इन्हें प्रशासक के रूप में जिला पंचायत की कमान सौंपी गई है।

प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से 10 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया था। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक के रूप में बागडोर सौंपी गई है। इससे पहले 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था। पंचायती राज विभाग की ओर से ब्लाक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाया जाना तय माना जा रहा है।