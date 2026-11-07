गोरखपुर के बाद अलीगढ़ में स्कूल टीचर का यौन उत्पीड़न, नौकरी की धमकी देकर गंदी डिमांड

यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिक्षिकाओं को स्कूल ने नौकरी से निकाल दिया है। उन्होंने एसएसपी के पास पहुंचकर अपने साथ हुई ज्यादती की गुहार लगाई है। एसएसपी ने उनको बताया कि मामले की जांच पॉश कमेटी कर रही है। ऐसे में मामले में अब सबकी नजरें कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है।

अलीगढ़/ गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हाल ही में एक निजी स्कूल की शिक्षिका की हत्या हो गई। इस मामले में पुलिस ने स्कूल मैनेजर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि शादी का दबाव बनाने पर स्कूल मैनेजर ने शिक्षिका को मौत के घाट उतार दिया और लाश को देवरिया ले जाकर चलती कार से फेंक दिया। उधर, अलीगढ़ के क्वार्सी क्षेत्र के एक पब्लिक स्कूल में दो शिक्षिकाओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पॉश कमेटी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं, पीड़ित शिक्षिका शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचीं, जहां उनकी एसएसपी से मुलाकात हुई। शिक्षिका ने एसएसपी के सामने पूरे प्रकरण को विस्तार से रखा। एसएसपी ने उनको बताया कि मामले की जांच पॉश कमेटी कर रही है। ऐसे में मामले में अब कमेटी की रिपोर्ट पर नजर टिकी है।

अलीगढ़ के देहलीगेट थाना क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि स्कूल मालिक के भाई अप्रैल 2025 से उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। विरोध किया तो नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। यहां तक कि फोन कर पैसों का लालच देकर गलत मांग मानने का दबाव बनाया गया। स्कूल की एक अन्य शिक्षिका ने भी आरोप लगाया था कि उनके साथ भी इसी तरह की कोशिश की गई। शिक्षिका का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें और उनके साथ आरोप लगाने वाली शिक्षिका दोनों की सेवा समाप्त कर दी है। वहीं, इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने डीएम-एसएसपी को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। शिक्षिका ने इससे पहले डीएम से भी शिकायत की थी। इसके बाद डीआईओएस स्तर से भी जांच हो रही है। कार्यस्थल पर घटना के चलते पॉश कमेटी गठित की गई है, जो हर पहलू पर जांच कर रही है।

छुट्टियों के चलते पॉश कमेटी को जांच में हो रही देरी स्कूल की शिक्षिकाओं के यौन उत्पीड़न मामले में ‘पॉश कमेटी’ छुट्टियों के बाद जांच पूरी करेगी। डीआईओएस ने बताया कि कमेटी को छुट्टियों की वजह से जांच करने में देरी हो रही है।