गोरखपुर के बाद अलीगढ़ में स्कूल टीचर का यौन उत्पीड़न, नौकरी की धमकी देकर गंदी डिमांड
यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिक्षिकाओं को स्कूल ने नौकरी से निकाल दिया है। उन्होंने एसएसपी के पास पहुंचकर अपने साथ हुई ज्यादती की गुहार लगाई है। एसएसपी ने उनको बताया कि मामले की जांच पॉश कमेटी कर रही है। ऐसे में मामले में अब सबकी नजरें कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है।
अलीगढ़/ गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हाल ही में एक निजी स्कूल की शिक्षिका की हत्या हो गई। इस मामले में पुलिस ने स्कूल मैनेजर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि शादी का दबाव बनाने पर स्कूल मैनेजर ने शिक्षिका को मौत के घाट उतार दिया और लाश को देवरिया ले जाकर चलती कार से फेंक दिया। उधर, अलीगढ़ के क्वार्सी क्षेत्र के एक पब्लिक स्कूल में दो शिक्षिकाओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पॉश कमेटी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं, पीड़ित शिक्षिका शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचीं, जहां उनकी एसएसपी से मुलाकात हुई। शिक्षिका ने एसएसपी के सामने पूरे प्रकरण को विस्तार से रखा। एसएसपी ने उनको बताया कि मामले की जांच पॉश कमेटी कर रही है। ऐसे में मामले में अब कमेटी की रिपोर्ट पर नजर टिकी है।
अलीगढ़ के देहलीगेट थाना क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि स्कूल मालिक के भाई अप्रैल 2025 से उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। विरोध किया तो नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। यहां तक कि फोन कर पैसों का लालच देकर गलत मांग मानने का दबाव बनाया गया। स्कूल की एक अन्य शिक्षिका ने भी आरोप लगाया था कि उनके साथ भी इसी तरह की कोशिश की गई। शिक्षिका का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें और उनके साथ आरोप लगाने वाली शिक्षिका दोनों की सेवा समाप्त कर दी है। वहीं, इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने डीएम-एसएसपी को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। शिक्षिका ने इससे पहले डीएम से भी शिकायत की थी। इसके बाद डीआईओएस स्तर से भी जांच हो रही है। कार्यस्थल पर घटना के चलते पॉश कमेटी गठित की गई है, जो हर पहलू पर जांच कर रही है।
छुट्टियों के चलते पॉश कमेटी को जांच में हो रही देरी
स्कूल की शिक्षिकाओं के यौन उत्पीड़न मामले में ‘पॉश कमेटी’ छुट्टियों के बाद जांच पूरी करेगी। डीआईओएस ने बताया कि कमेटी को छुट्टियों की वजह से जांच करने में देरी हो रही है।
डीआईओएस ने बनाई कमेटी
पीड़ित शिक्षिकाओं द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए डीआईओएस डॉ. पूरन सिंह ने दो सदस्यीय पॉश कमेटी गठित की है। कमेटी में एडीआईओएस राजकिशोर और जीजीआईसी गभाना के प्रधानाचार्य गौरव मूर्ति शामिल हैं। शिक्षिकाओं का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में जब उन्होंने एसएसपी से शिकायत की तो दोनों शिक्षिकाओं को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनकी शिकायत को पांच दिन से अधिक हो चुके हैं। आरोप है कि अभी तक जांच भी शुरू नहीं हो पाई है। डीआईओएस डॉ. पूरन सिंह ने बताया कि छुट्टियों के कारण देरी हो रही है। इसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, विद्यालय प्रधानाचार्य जयोत्सना ने कहा कि शिक्षिकाएं स्कूल नहीं आ रही थीं। लीगल नोटिस देने के बाद उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें