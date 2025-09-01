After giving responsibility to nephew Akash Anand, Mayawati called a big meeting, what is the agenda भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी के बाद मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक, क्या है एजेंडा?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले हफ्ते भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय संयोजक बना दिया था। अब मायावती ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक सात सितंबर को लखनऊ में होगी। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कोआर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है।

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाताMon, 1 Sep 2025 07:29 PM
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक जैसा बड़ा पद देने के बाद पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक 7 सितंबर को लखनऊ में होगी। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कोआर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में संगठन विस्तार के साथ गांव-गांव लगने वाली चौपाल के बारे में चर्चा की जाएगी। संगठन समीक्षा के दौरान खराब काम करने वाले कोआर्डिनेटरों को हटाकर उनके स्थान पर नए को रखने पर फैसला लिया जा सकता है।

बसपा सुप्रीमो इन दिनों लखनऊ में रहकर लगातार देशभर के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर नए सिरे से जिम्मेदारियां तय की हैं। भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ाते हुए उन्हें राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा देशभर में छह नए केंद्रीय कोआर्डिनेटर बनाए हैं। मायावती बैठक में आकाश को दी गई नई जिम्मेदारी की जानकारी देने के साथ प्रदेश स्तर पर कामों का नए सिरे से बंटवारा कर सकती हैं।

मायावती की यह बैठक इसलिए भी अहम है, क्योंकि अगले महीने 9 अक्तूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि है। बसपा इस बार कांशीराम की पुण्यतिथि बड़े पैमाने पर मनाना चाहती है। लखनऊ में बड़ी रैली के संकेत भी मिल रहे हैं। मायावती के साथ आकाश आनंद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद ही रैली को लेकर कोई बड़ी घोषणा किए जाने की संभावना है।

