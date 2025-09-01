भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी के बाद मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक, क्या है एजेंडा?

बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले हफ्ते भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय संयोजक बना दिया था। अब मायावती ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक सात सितंबर को लखनऊ में होगी। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कोआर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक जैसा बड़ा पद देने के बाद पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक 7 सितंबर को लखनऊ में होगी। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कोआर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में संगठन विस्तार के साथ गांव-गांव लगने वाली चौपाल के बारे में चर्चा की जाएगी। संगठन समीक्षा के दौरान खराब काम करने वाले कोआर्डिनेटरों को हटाकर उनके स्थान पर नए को रखने पर फैसला लिया जा सकता है।

बसपा सुप्रीमो इन दिनों लखनऊ में रहकर लगातार देशभर के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर नए सिरे से जिम्मेदारियां तय की हैं। भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ाते हुए उन्हें राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा देशभर में छह नए केंद्रीय कोआर्डिनेटर बनाए हैं। मायावती बैठक में आकाश को दी गई नई जिम्मेदारी की जानकारी देने के साथ प्रदेश स्तर पर कामों का नए सिरे से बंटवारा कर सकती हैं।