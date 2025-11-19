Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAfter giving birth to three daughters father threw the one and a half year old child into the river
हैवान पिता ने डेढ़ साल की बेटी को नदी में फेंका, तीसरी बेटी होने से था नाराज

हैवान पिता ने डेढ़ साल की बेटी को नदी में फेंका, तीसरी बेटी होने से था नाराज

संक्षेप: जौनपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जहां एक पिता ने अपनी 18 महीने की मासूम बेटी को नदी में फेंक दिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया।

Wed, 19 Nov 2025 03:47 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जौनपुर
यूपी के जौनपुर जिले में बुधवार सुबह एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया। केराकत कोतवाली क्षेत्र के टड़वा गांव में एक पिता ने अपनी 18 माह की जीवित मासूम बेटी को नदी में फेंक दिया। दरअसल, तीसरी लड़की पैदा होने से नाराज चल रहा था। उधर, घटना की जानकारी होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, खर्गसेनपुर के रहने वाले अशोक विश्वकर्मा सुबह करीब नौ बजे अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी रुतबी को लेकर घर से निकला था। पत्नी संजू विश्वकर्मा के मुताबिक, अशोक सुबह करीब सात बजे बच्ची को घुमाने के बहाने घर से ले गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी दोनों वापस नहीं आए। इसी दौरान एक ग्रामीण ने बताया कि अशोक को नदी किनारे बच्ची के साथ देखा गया था।

परिवार का आरोप है कि घर में तीसरी बेटी होने को लेकर अशोक लगातार विवाद करता था और उसे बेटा चाहिए था। इसी नाराजगी में उसने यह कदम उठाया। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी अजीत रजक, कोतवाली प्रभारी दीपेंद्र सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अशोक को वहीं से पकड़ लिया।

नदी में गोताखोरों और नाव की मदद से घंटों तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक मासूम रुतबी का कोई सुराग नहीं मिला। तीन बहनों में सबसे छोटी रुतबी के लापता होने से मां संजू तथा बड़ी बहनें, 18 साल की आकांक्षा और 13 साल कीऋष्टि का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी दीपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उधर, वाराणसी में विशेष न्यायाधीश (पॉस्को ऐक्ट) विनोद कुमार की अदालत ने मंगलवार को आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में रामनगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर के रहने वाले इरशाद को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। 11 महीने के अंदर दोषी को सजा सुनाने का वाराणसी का यह पहला मामला है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संदीप कुमार ने पक्ष रखा।

