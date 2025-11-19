हैवान पिता ने डेढ़ साल की बेटी को नदी में फेंका, तीसरी बेटी होने से था नाराज

संक्षेप: जौनपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जहां एक पिता ने अपनी 18 महीने की मासूम बेटी को नदी में फेंक दिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया।

यूपी के जौनपुर जिले में बुधवार सुबह एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया। केराकत कोतवाली क्षेत्र के टड़वा गांव में एक पिता ने अपनी 18 माह की जीवित मासूम बेटी को नदी में फेंक दिया। दरअसल, तीसरी लड़की पैदा होने से नाराज चल रहा था। उधर, घटना की जानकारी होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, खर्गसेनपुर के रहने वाले अशोक विश्वकर्मा सुबह करीब नौ बजे अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी रुतबी को लेकर घर से निकला था। पत्नी संजू विश्वकर्मा के मुताबिक, अशोक सुबह करीब सात बजे बच्ची को घुमाने के बहाने घर से ले गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी दोनों वापस नहीं आए। इसी दौरान एक ग्रामीण ने बताया कि अशोक को नदी किनारे बच्ची के साथ देखा गया था।

परिवार का आरोप है कि घर में तीसरी बेटी होने को लेकर अशोक लगातार विवाद करता था और उसे बेटा चाहिए था। इसी नाराजगी में उसने यह कदम उठाया। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी अजीत रजक, कोतवाली प्रभारी दीपेंद्र सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अशोक को वहीं से पकड़ लिया।

नदी में गोताखोरों और नाव की मदद से घंटों तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक मासूम रुतबी का कोई सुराग नहीं मिला। तीन बहनों में सबसे छोटी रुतबी के लापता होने से मां संजू तथा बड़ी बहनें, 18 साल की आकांक्षा और 13 साल कीऋष्टि का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी दीपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।