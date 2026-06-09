इश्क में खुदकुशी या कुछ और? प्रेमिका के बाद प्रेमी की भी मौत, एक-दूसरे के पैर बांधकर जले थे दोनों

फिरोजाबाद में प्रेमी युगल द्वारा एक-दूसरे के पैर बांधकर शरीर पर डीजल छिड़ककर आग लगाने के मामले में युवक की भी मौत हो गई। इससे पहले युवती की मौत हो चुकी थी। मृतक युवक की मां ने हॉरर किलिंग का आरोप लगाया है।

UP News: यूपी के फिरोजाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शिकोहाबाद क्षेत्र में प्रेमी युगल द्वारा एक-दूसरे के पैर बांधकर शरीर पर डीजल छिड़ककर आग लगाने के मामले में उपचार के दौरान युवक की भी मौत हो गई। इससे पहले युवती की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक युवक की मां की तहरीर पर युवती के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि शिकोहाबाद के मोहल्ला पड़ाव गढ़िया स्थित एक खाली मकान में शुक्रवार की रात 19 साल के अरुण और 18 साल की खुशी गंभीर रूप से झुलसी अवस्था में मिले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला और उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर भेजा। मौके से डीजल की एक केन भी बरामद की गई थी। बताया गया कि दोनों के पैर आपस में बंधे हुए थे। उपचार के दौरान खुशी की शनिवार को मौत हो गई थी। जबकि गंभीर रूप से झुलसे अरुण को बेहतर इलाज के लिए आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार देर रात अरुण ने भी दम तोड़ दिया। मंगलवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

युवक की मां ने लगाया हॉरर किलिंग का आरोप पुलिस के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना के समय खुशी की मां अपने मायके गई हुई थी और युवती अकेले शिकोहाबाद आई थी। इस बीच मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसकी जांच की जा रही है। वहीं, अरुण की मां ने युवती खुशी के मामा आशीष और अवनीश शर्मा और उसकी मां ममता शर्मा के खिलाफ थाने में तहरीर देकर हॉरर किलिंग की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि उनके बेटे और युवती को प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते यह घटना हुई।