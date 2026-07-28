दिल्ली में Gen-Z के बाद यूपी में Gen-Alpha सड़क पर उतरे, कुछ घंटे में ज्यादातर मांगें पूरी
ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए Gen-Z के आंदोलन ने आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण सेट कर दिया है। हाईस्कूल इंटर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं जिन्हें Gen-Alpha कहा जाता है ने इस आंदोलन को मोबाइल पर बहुत गंभीरता से फालो किया है। इसका नजारा यूपी में देखने को मिला भी है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर Gen-Z के बाद उत्तर प्रदेश में Gen-Alpha सड़क पर उतरे हैं। पूर्वी यूपी के फतेहपुर में अपनी क्लास का बहिष्कार कर सड़क पर आए इंटर कॉलेज के इन छात्र-छात्राओं का आक्रोश देख अधिकारी कुछ घंटे में ही बैकफुट पर आ गए और उनकी लगभग सभी मांगें पूरी कर दी गईं। नौवीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले यह छात्र छात्राएं ऐसे समय सड़क पर उतरे जब जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन का सभी को हक है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई पर भी रोक लगाई है।
यूपी में मामला फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर का है। यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं लंबे समय से कॉलेज में फैली अव्यवस्था से परेशान हैं। क्लास रूम में न बिजली है, न पंखा और न ही कॉलेज परिसर में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था है। मिड डे मील और बैठने के लिए ठीक से मेज कुर्सी को लेकर भी सभी परेशान हैं। इसे लेकर छात्र लंबे समय से प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे। व्यवस्था न होने से छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। अव्यवस्थाओं से आजिज आकर छात्रों ने वही रास्ता अपनाया जो दिल्ली में अपनाया गय है। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने क्लास का बहिष्कार किया और सड़क पर उतर गए। दिल्ली की तरह यहां भी छात्राओं ने छात्रों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया।
बाबा साहेब की तस्वीर भी हाथों में लेकर प्रदर्शन
छात्रों ने क्लास में ही पहले बड़े बड़े कार्ड पर रंग बिरंगे पोस्टर बनाए। उन पर अपनी मांगें लिखीं और उन्हें हाथों में लेकर नारेबाजी करते हुए स्कूल के बाहर आ गए। कुछ छात्रों ने स्कूल में लगी बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की तस्वीरें भी अपने हाथों में ले लीं। छात्रों ने आरोप लगाया कि जब-जब वह लोग बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की मांग करते हैं तो उन्हें फेल करने की धमकी दी जाती है। क्लास में पंखा तक नहीं होने से कई छात्र उमस और गर्मी से बीमार हो जाते हैं। प्रिंसिपल पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया।
छात्र-छात्राओं के सड़क पर आते ही खलबली
छात्रों के इस तरह से सड़क पर आते ही खलबली मच गई। मामले की जानकारी अधिकारियों तक पहुंची। वहां से कॉलेज के प्रिसिंपल से बात की गई। प्रिंसिपल ने छात्रों को समझाने की कोशिश की लेकिन बिना मांगें पूरी हुए छात्र मानने को तैयार नहीं हुए। अंतत: छात्रों की मांगों के आगे अधिकारियों को झुकना पड़ा।
तत्काल ऐक्शन में आए डीआईओएस, मांगें मानीं
जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने छात्रों की एक मांग को छोड़कर सभी पूरा करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हर क्लास रूम में कल तक 4-4 पंखे लगा दिए जाएंगे। बिजली की वायरिंग को दुरुस्त किया जाएगा। डेस्क बेंच एक महीने में मिल जाएगी। एक RO वाटर कूलर लगाया जाएगा। एमडीएम के मेन्यू में बदलाव होगा। डीआईओेएस ने बताया कि साइंस क्लास की मांग भी छात्र कर रहे हैं लेकिन उसके लिए लैब और मान्यता की जरूरत होगी। ऐसे में अभी उसे छोड़कर अन्य सभी मांगें मान ली गई हैं। छात्रों को यह सब लिखित रूप में देने के साथ प्रदर्शन खत्म कराया गया है। मांगें पूरी होते ही छात्रों ने जश्न भी मनाया।
क्या है Gen-Z और Gen-Alpha
दरअसल Gen-Y, Gen-Z , Gen-Alpha पीढ़ियां हैं। यहां Gen का मतलब जेनरेशन से है। 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए लोगों को Gen-Y कहते हैं। इन्हें मिलेनियल्स भी कहा जाता है। इसी के बाद Gen-Z आता है। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन को ही Gen-Z कहते हैं। इसके बाद 2013 से 2024 के बीच वालों को Gen-Alpha कहते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।