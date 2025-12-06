दूल्हे को वरमाला पहनाकर दुल्हन ने पी लिया जहर, फिर जबरन प्रेमी के घर घुसी युवती, वापस लौटी बारात
फतेहपुर में शुक्रवार रात जयमाल के बाद दुल्हन ने कीटनाशक पी लिया। यही नहीं उसने शादी से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने प्रेमी से विवाह करेगी। मामला प्रेमी तक पहुंचा तो उसने शादी से मना कर दिया। इसके बाद दुल्हन प्रेमी के घर में जबरिया घुस गई।
यूपी के फतेहपुर में प्रेम-प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। औंग थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार रात जयमाल के बाद दुल्हन ने कीटनाशक पी लिया। यही नहीं उसने शादी से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने प्रेमी से विवाह करेगी। मामला प्रेमी तक पहुंचा तो उसने शादी से मना कर दिया। उधर दूल्हा भी शादी से इनकार करते हुए बारात वापस ले गया। दोनों जगह से ठुकराए जाने के बाद शनिवार को युवती जबरन प्रेमी के घर में घुस गई। वह प्रेमी से शादी करने पर अड़ी है। गुजरात में रह रहे प्रेमी को गांव बुलाया गया है।
गांव निवासी एक युवती की शादी बिंदकी कोतवाली के रजीपुर निवासी छेदीलाल निषाद से तय हुई थी। रजीपुर से शुक्रवार को बैंड बाजे के साथ बारात पहुंची। बारात का धूमधाम से स्वागत किया गया। आगवानी के बाद जयमाल की रस्म हुई। दुल्हन ने जयमाल डाला इसके बाद घर के अंदर कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों को जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। हालांकि उसकी तबियत घर पर ही ठीक हो गई। दुल्हन ने शादी से मना कर दिया। उसने अपने प्रेमी से शादी करने की बात कही। पूरे समारोह में सन्नाटा छा गया। दूल्हे पक्ष के लोग भी परेशान हो गए। दुल्हन का प्रेमी उसके ही गांव का ही एक युवक निकला। परिजनों ने जानकारी की तो पता चला वह गुजरात में है।
प्रेमी से लोगों ने संपर्क किया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर दुल्हन फिर से दूल्हे के साथ जाने को तैयार हो गई। लेकिन अब दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। उसने धमकी दी कि यदि अब उसके साथ शादी की गई तो वह जहर खाकर जान दे देगा। दूल्हा अपने परिवारीजनों के साथ बारात वापस ले गया। रात भर हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शनिवार सुबह दुल्हन अपने परिजनों संग प्रेमी के दरवाजे पहुंची और वहीं रहने के जिद पर अड़ गई। प्रेमी के परिजनों ने विरोध किया लेकिन वह नहीं मानी और घर में घुस गई। थाना प्रभारी रमाशंकर सरोज ने बताया कि बिना दुल्हन बारात लौटने की जानकारी मिली थी, लेकिन किसी पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दी है।