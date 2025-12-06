दूल्हे को वरमाला पहनाकर दुल्हन ने पी लिया जहर, फिर जबरन प्रेमी के घर घुसी युवती, वापस लौटी बारात

संक्षेप: फतेहपुर में शुक्रवार रात जयमाल के बाद दुल्हन ने कीटनाशक पी लिया। यही नहीं उसने शादी से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने प्रेमी से विवाह करेगी। मामला प्रेमी तक पहुंचा तो उसने शादी से मना कर दिया। इसके बाद दुल्हन प्रेमी के घर में जबरिया घुस गई।

यूपी के फतेहपुर में प्रेम-प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। औंग थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार रात जयमाल के बाद दुल्हन ने कीटनाशक पी लिया। यही नहीं उसने शादी से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने प्रेमी से विवाह करेगी। मामला प्रेमी तक पहुंचा तो उसने शादी से मना कर दिया। उधर दूल्हा भी शादी से इनकार करते हुए बारात वापस ले गया। दोनों जगह से ठुकराए जाने के बाद शनिवार को युवती जबरन प्रेमी के घर में घुस गई। वह प्रेमी से शादी करने पर अड़ी है। गुजरात में रह रहे प्रेमी को गांव बुलाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गांव निवासी एक युवती की शादी बिंदकी कोतवाली के रजीपुर निवासी छेदीलाल निषाद से तय हुई थी। रजीपुर से शुक्रवार को बैंड बाजे के साथ बारात पहुंची। बारात का धूमधाम से स्वागत किया गया। आगवानी के बाद जयमाल की रस्म हुई। दुल्हन ने जयमाल डाला इसके बाद घर के अंदर कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों को जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। हालांकि उसकी तबियत घर पर ही ठीक हो गई। दुल्हन ने शादी से मना कर दिया। उसने अपने प्रेमी से शादी करने की बात कही। पूरे समारोह में सन्नाटा छा गया। दूल्हे पक्ष के लोग भी परेशान हो गए। दुल्हन का प्रेमी उसके ही गांव का ही एक युवक निकला। परिजनों ने जानकारी की तो पता चला वह गुजरात में है।