गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब आजमगढ़-वाराणसी हाइवे पर हादसा, ट्रेलर से टकराई आर्टिका, चार की मौत

आजमगढ़-वाराणसी हाइवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बरडीहा मोड़ के पास ट्रेलर और आर्टिका कार की आमने-सामने टकरा गई। जिससे कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

UP Road Accident: यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब आजमगढ़-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बरडीहा मोड़ के पास ट्रेलर और आर्टिका कार की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

जानकारी के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय लालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल अजमल आलम को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, कार सवार सभी लोग झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर (डाल्टनगंज) क्षेत्र के मोहनिया गांव के रहने वाले थे। वहीं, हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने तथा घायल के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं।

उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार इससे पहले उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार खराब खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। यह टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार प्रयागराज के सभी चारों युवकों की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में हादसे के वक्त कार की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक बताई जा रही थी। चारों युवक प्रयागराज से मेरठ की ओर जा रहे थे।

पुलिस ने बताया कि आसीवन थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 387.6 के पास शुक्रवार को एक ट्रक तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी। हादसे में प्रयागराज जिले के थाना फूलपुर क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी 28 वर्षीय उदय सिंह पटेल, 32 वर्षीय अनुपम गुप्ता, फूलपुर कस्बे के बाबूगंज मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय विजय और 28 वर्षीय अमन गंभीर रूप से घायल हो गए।