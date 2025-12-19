गैंगरेप के बाद महिला को जिंदा जताया, कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास

संक्षेप: संभल जिला न्यायालय स्थित अपर और सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही हर दोषी पर एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

संभल जिले के थाना राजपुर के गांव में साढ़े सात साल पहले गैंगरेप के बाद महिला को जिंदा जलाने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। जिला न्यायालय स्थित अपर और सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही हर दोषी पर एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश ने बताया कि जुर्माने के 50-50 हजार रुपये मिलाकर दो लाख रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। बाकी की राशि सरकारी खजाने में जमा होगी। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है। उसका अलग से ट्रायल हो रहा है। पुलिस चारों दोषियों को मुरादाबाद जिला कारागार से कोर्ट लेकर आई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना वर्ष 2018 के थाना राजपुर के गांव की है। पीड़ित ने बताया कि वह गजियाबाद में रहकर मजदूरी करता था। घर पर पत्नी और सात वर्ष की पुत्री रहती थी, जबकि उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्य उसके मकान से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अलग रहते है। 13 जुलाई 2018 की रात करीब 2.30 बजे गांव के ही आरामसिंह, महावीर, चरन सिंह, गुल्लू और मोना उर्फ कुमरपाल पत्नी को अकेला देखकर बुरी नीयत से घर में घुस आए। पत्नी को तमंचा दिखाकर दबोच लिया और सभी ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पत्नी काफी चीखी चिल्लायी, लेकिन उस समय बारिश होने के कारण आसपास उसकी पत्नी की आवाज नहीं पहुंच सकी। उस समय कमरे में लैंप जल रही थी, जिसकी रोशनी में पत्नी ने सभी लोगों को पहचान लिया था।इसलिए लोग यह कहकर भाग गए कि अगर उसने किसी को बताया तो तुझे जान से मार देंगे।

आरोपियों के जाने के बाद पत्नी ने होश में आने के बाद पति को कॉल की, लेकिन नेटवर्क बाधित होने के कारण कॉल नहीं लग सकी। इसके बाद पत्नी ने अपने बड़े भाई को फोन किया, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पाई। उसके बाद उसकी पत्नी ने अपने ममेरे भाई को फोन किया और उनसे बात हुई। पीड़िता ने पूरी वारदात के बारे में बताया, जब तक लोग मदद को आते उससे पहले ही सभी आरोपी वापस उसके घर पर आए और पत्नी को उठाकर लगभग बीस मीटर दूर मंदिर की झोपड़ी में ले गए और उसमें बंद करके जिंदा जला दिया। बाद में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।