गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद युवक ने जहर की शीशी के साथ डाला वीडियो, सात मिनट में पहुंची पुलिस

गर्लफ्रेंड से फोन पर हुए झगड़े के बाद बीए प्रथम वर्ष के छात्र ने आत्महत्या करने की ठान ली। उसने जहर की शीशी के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर लिखा, आज इसको पीकर सबको खुश कर दूंगा... जहर'। मेटा एआई ने इसका अलर्ट तत्काल डीजीपी मुख्यालय में सोशल मीडिया सेल को दिया। वहां से एसीपी मोहनलालगंज को अलर्ट मैसेज भेजा गया। उन्होंने तत्काल नगराम थाना प्रभारी को बताया। सात मिनट में पुलिस छात्र के गांव कपेरा मदारपुर पहुंच गई और जहर पीने से पहले ही उसे बचा लिया। दो घंटे तक काउंसिलिंग के बाद छात्र ने अपनी गलती का एहसास किया और दोबारा ऐसा न करने के लिए पुलिस को आश्वस्त किया।

मेटा एआई ने गुरुवार सुबह 8:41 इंस्टाग्राम पर बीए प्रथम वर्ष के 19 वर्षीय छात्र द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो देखा। वीडियो में छात्र ने जहर खाकर जान देने की बात कही थी। मेटा ने तत्काल इसका अलर्ट डीजीपी मुख्यालय की सोशल मीडिया सेल को अलर्ट भेजा। अलर्ट मैसेज मिलते ही वहां से इसकी सूचना एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा और फिर थाना प्रभारी नगराम विवेक चौधरी को मिलीष थाना प्रभारी के साथ ही दरोगा प्रदीप कुमार पाल और सय्यद हाशिम अली आनन फानन लोकेशन के आधार पर नगराम के कपेरा मदारपुर गांव पहुंचे। सात मिनट में 8:48 बजे छात्र के घर पहुंचकर उसे पकड़ लिया।