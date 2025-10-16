Hindustan Hindi News
गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद युवक ने जहर की शीशी के साथ डाला वीडियो, सात मिनट में पहुंची पुलिस

संक्षेप: राजधानी लखनऊ में गर्लफ्रेंड से फोन पर हुए झगड़े के बाद बीए प्रथम वर्ष के छात्र ने आत्महत्या करने की ठान ली। उसने जहर की शीशी के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर लिखा, आज इसको पीकर सबको खुश कर दूंगा... जहर'।

Thu, 16 Oct 2025 11:18 PMDinesh Rathour लखनऊ
गर्लफ्रेंड से फोन पर हुए झगड़े के बाद बीए प्रथम वर्ष के छात्र ने आत्महत्या करने की ठान ली। उसने जहर की शीशी के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर लिखा, आज इसको पीकर सबको खुश कर दूंगा... जहर'। मेटा एआई ने इसका अलर्ट तत्काल डीजीपी मुख्यालय में सोशल मीडिया सेल को दिया। वहां से एसीपी मोहनलालगंज को अलर्ट मैसेज भेजा गया। उन्होंने तत्काल नगराम थाना प्रभारी को बताया। सात मिनट में पुलिस छात्र के गांव कपेरा मदारपुर पहुंच गई और जहर पीने से पहले ही उसे बचा लिया। दो घंटे तक काउंसिलिंग के बाद छात्र ने अपनी गलती का एहसास किया और दोबारा ऐसा न करने के लिए पुलिस को आश्वस्त किया।

मेटा एआई ने गुरुवार सुबह 8:41 इंस्टाग्राम पर बीए प्रथम वर्ष के 19 वर्षीय छात्र द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो देखा। वीडियो में छात्र ने जहर खाकर जान देने की बात कही थी। मेटा ने तत्काल इसका अलर्ट डीजीपी मुख्यालय की सोशल मीडिया सेल को अलर्ट भेजा। अलर्ट मैसेज मिलते ही वहां से इसकी सूचना एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा और फिर थाना प्रभारी नगराम विवेक चौधरी को मिलीष थाना प्रभारी के साथ ही दरोगा प्रदीप कुमार पाल और सय्यद हाशिम अली आनन फानन लोकेशन के आधार पर नगराम के कपेरा मदारपुर गांव पहुंचे। सात मिनट में 8:48 बजे छात्र के घर पहुंचकर उसे पकड़ लिया।

पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वह फूट-फूटकर रोने लगा। बताया कि गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। इसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोची थी। इसलिए उसने वीडियो पोस्ट किया था। जब तक जहर पीता पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। पुलिस कर्मियों ने उसे ढांढस बंधाते हुए शांत कराया। उसे थाने लेकर पहुंची। उसकी काउंसिलिंग कर घर और परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। इस पर छात्र ने खुद की गलती स्वीकार की। छात्र ने दोबारा ऐसा न करने के लिए पुलिस को आश्वस्त किया। एसीपी ने बताया कि छात्र की पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। वह सामान्य है। पुलिस लगातार उसके संपर्क में है।