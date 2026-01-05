पिता के देहांत के बाद इंश्योरेंस क्लेम किया तो बांड निकला फर्जी, फ्रॉड एजेंट ने की 40 लाख की ठगी

संक्षेप: जब उमेश बांड का भुगतान कराने कंपनी कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि न तो भोला राय कंपनी का एजेंट है और न ही बांड असली हैं। उधर, भोला राय गांव छोड़ गोरखपुर में किराये के मकान में रहने लगा। आरोप है कि पैसे के बारे में बात करने पहुंचे उमेश के पुत्र को भोला राय ने गाली-गलौज करके जान से मारने की धमकी दी।

पश्चिम बंगाल पुलिस में तैनात रहे एक शख्स से इंश्योरेंस के नाम पर एक कंपनी के नकली एजेंट ने 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। उनके देहांत के बाद भतीजे ने इंश्योरेंस क्लेम किया तो बांड फर्जी निकला। नकली एजेंट के हाथों अपने जीवन की गाढ़ी कमाई गंवाने वाले रमाशंकर सिंह मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के थे। उनके भतीजे उमेश सिंह वर्तमान में यूपी के गोरखपुर के कूड़ाघाट क्षेत्र में रहते हैं। उमेश सिंह ने एक व्यक्ति पर फर्जी बांड बनाकर करीब 40 लाख रुपये की ठगी करने और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उन्होंने बताया कि उनके बड़े पिता ने पुलिस की नौकरी में रहते हुए इंश्योरेंस कराया था और अब पता चला है कि बांड फर्जी है। शाहपुर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। उमेश के अनुसार उनके बड़े पिता स्वर्गीय रमाशंकर सिंह, जो पश्चिम बंगाल पुलिस में कार्यरत थे।

उन्होंने अपनी जमा पूंजी और जमीन भतीजे उमेश सिंह के नाम कर दी थी। गांव के ही रहने वाले भोला राय ने स्वयं को एक कंपनी का एजेंट बताकर तीन साल में रकम तीन गुना करने का झांसा दिया। आरोप है कि वर्ष 2005 से 2017 के बीच भोला राय ने कंपनी के नाम पर फर्जी बांड बनाकर लगभग 40 लाख रुपये ले लिए।

जब उमेश बांड का भुगतान कराने कंपनी कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि न तो भोला राय कंपनी का एजेंट है और न ही बांड असली हैं। उधर, भोला राय गांव छोड़कर गोरखपुर आकर किराये के मकान में रहने लगा। आरोप है कि 27 अगस्त 2025 को पैसे के बारे में बात करने पहुंचे प्रार्थी के पुत्र को भोला राय, उसकी पत्नी मीना देवी और दो बेटों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।