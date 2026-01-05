Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsafter father s death insurance claim made but bond turned out to be fake fraudulent agent defrauded rs 40 lakh
पिता के देहांत के बाद इंश्योरेंस क्लेम किया तो बांड निकला फर्जी, फ्रॉड एजेंट ने की 40 लाख की ठगी

पिता के देहांत के बाद इंश्योरेंस क्लेम किया तो बांड निकला फर्जी, फ्रॉड एजेंट ने की 40 लाख की ठगी

संक्षेप:

जब उमेश बांड का भुगतान कराने कंपनी कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि न तो भोला राय कंपनी का एजेंट है और न ही बांड असली हैं। उधर, भोला राय गांव छोड़ गोरखपुर में किराये के मकान में रहने लगा। आरोप है कि पैसे के बारे में बात करने पहुंचे उमेश के पुत्र को भोला राय ने गाली-गलौज करके जान से मारने की धमकी दी।

Jan 05, 2026 06:15 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल पुलिस में तैनात रहे एक शख्स से इंश्योरेंस के नाम पर एक कंपनी के नकली एजेंट ने 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। उनके देहांत के बाद भतीजे ने इंश्योरेंस क्लेम किया तो बांड फर्जी निकला। नकली एजेंट के हाथों अपने जीवन की गाढ़ी कमाई गंवाने वाले रमाशंकर सिंह मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के थे। उनके भतीजे उमेश सिंह वर्तमान में यूपी के गोरखपुर के कूड़ाघाट क्षेत्र में रहते हैं। उमेश सिंह ने एक व्यक्ति पर फर्जी बांड बनाकर करीब 40 लाख रुपये की ठगी करने और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने बताया कि उनके बड़े पिता ने पुलिस की नौकरी में रहते हुए इंश्योरेंस कराया था और अब पता चला है कि बांड फर्जी है। शाहपुर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। उमेश के अनुसार उनके बड़े पिता स्वर्गीय रमाशंकर सिंह, जो पश्चिम बंगाल पुलिस में कार्यरत थे।

ये भी पढ़ें:नामी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आधी रात के बाद कांड, अचानक चीखने लगा बीटेक छात्र

उन्होंने अपनी जमा पूंजी और जमीन भतीजे उमेश सिंह के नाम कर दी थी। गांव के ही रहने वाले भोला राय ने स्वयं को एक कंपनी का एजेंट बताकर तीन साल में रकम तीन गुना करने का झांसा दिया। आरोप है कि वर्ष 2005 से 2017 के बीच भोला राय ने कंपनी के नाम पर फर्जी बांड बनाकर लगभग 40 लाख रुपये ले लिए।

जब उमेश बांड का भुगतान कराने कंपनी कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि न तो भोला राय कंपनी का एजेंट है और न ही बांड असली हैं। उधर, भोला राय गांव छोड़कर गोरखपुर आकर किराये के मकान में रहने लगा। आरोप है कि 27 अगस्त 2025 को पैसे के बारे में बात करने पहुंचे प्रार्थी के पुत्र को भोला राय, उसकी पत्नी मीना देवी और दो बेटों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें:लाखों बिजली उपभोक्ताओं को पहली बार इतनी बड़ी राहत, इस दिन तक होगा रजिस्ट्रेशन

आशंका जताई है कि आरोपी परिवार किसी भी समय गंभीर वारदात को अंजाम दे सकता है। शिकायत के बाद एसपी सिटी ने सीओ गोरखनाथ को जांच सौंपी थी। अब जांच के बाद मामले में शाहपुर थाने में केस दर्ज कर लिया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |