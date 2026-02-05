Hindustan Hindi News
फैजाबाद, इलाहाबाद के बाद लखनऊ का नाम भी जल्दी बदलेंगे योगी बाबा; बोले- राजन जी महाराज

गोरखपुर की श्रीराम कथा में कथावाचक राजन जी महाराज ने कहा जैसे फैजाबाद, इलाहाबाद और मुगलसराय से मुक्ति मिली है, वैसे ही जल्दी लखनऊ से भी मुक्ति मिलेगी। योगी बाबा जल्दी नाम बदलेंगे।

Feb 05, 2026 12:17 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
गोरखपुर के चम्पा देवी पार्क में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा के दौरान कथावाचक राजन जी महाराज के बयान चर्चा का विषय बन गए। कथा के मंच से उन्होंने कहा कि 'लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था, मुगलों के आने के बाद इसका नाम लखनऊ हो गया। लेकिन अब बाबा भी आए हैं। योगी बाबा ने फैजाबाद, इलाहाबाद, मुगलसराय से मुक्ति दिला दी है। अब बहुत जल्द योगी जी लखनऊ से भी मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे फैजाबाद, इलाहाबाद और मुगलसराय के नाम बदले गए हैं, उसी तरह भविष्य में लखनऊ के नाम को लेकर भी बदलाव होगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं।

राजन जी महाराज ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में हुए विकास कार्य उनकी कल्पना से भी आगे हैं। उन्होंने शहर की चौड़ी सड़कों, ओवरब्रिज, साफ-सफाई और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि गोरखपुरवासियों को दिन-रात मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में शहर का तेजी से विकास हुआ है। यह श्रीराम कथा 27 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा के दौरान एक विवाद भी सामने आया।

राजन जी महाराज ने बताया कि आयोजन के शुरुआती दिनों में उनकी टीम को गोली मारने तक की धमकी दी गई थी। 29 जनवरी को आयोजकों के एक पक्ष और उनकी टीम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। स्थिति गंभीर होने पर उन्होंने कार्यक्रम छोड़ने का विचार बनाया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के आश्वासन के बाद वे रुके और कथा जारी रखी। मंच से उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनसे मिलने के नाम पर पैसे लेने वालों से सावधान रहें, क्योंकि वह कहीं भी मिलने के लिए शुल्क नहीं लेते। कार्यक्रम का आयोजन श्रीराम कथा आयोजन समिति द्वारा किया गया था।