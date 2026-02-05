फैजाबाद, इलाहाबाद के बाद लखनऊ का नाम भी जल्दी बदलेंगे योगी बाबा; बोले- राजन जी महाराज

संक्षेप: गोरखपुर की श्रीराम कथा में कथावाचक राजन जी महाराज ने कहा जैसे फैजाबाद, इलाहाबाद और मुगलसराय से मुक्ति मिली है, वैसे ही जल्दी लखनऊ से भी मुक्ति मिलेगी। योगी बाबा जल्दी नाम बदलेंगे।

गोरखपुर के चम्पा देवी पार्क में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा के दौरान कथावाचक राजन जी महाराज के बयान चर्चा का विषय बन गए। कथा के मंच से उन्होंने कहा कि 'लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था, मुगलों के आने के बाद इसका नाम लखनऊ हो गया। लेकिन अब बाबा भी आए हैं। योगी बाबा ने फैजाबाद, इलाहाबाद, मुगलसराय से मुक्ति दिला दी है। अब बहुत जल्द योगी जी लखनऊ से भी मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे फैजाबाद, इलाहाबाद और मुगलसराय के नाम बदले गए हैं, उसी तरह भविष्य में लखनऊ के नाम को लेकर भी बदलाव होगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं।

राजन जी महाराज ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में हुए विकास कार्य उनकी कल्पना से भी आगे हैं। उन्होंने शहर की चौड़ी सड़कों, ओवरब्रिज, साफ-सफाई और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि गोरखपुरवासियों को दिन-रात मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में शहर का तेजी से विकास हुआ है। यह श्रीराम कथा 27 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा के दौरान एक विवाद भी सामने आया।